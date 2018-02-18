Başbakan Yıldırım: Afrin'e gidin Osmanlı tokadını görün

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:



"Öncelikle Afrin'de destan yazan Mehmet'leri selamlıyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Başkent'in tüm ilçelerini beldelerini selamlıyorum."



"Sözlerimin başında, sayın Cumhurbaşkanım, dün hakkın rahmetine kavuşan dava ve yol arkadaşımız İzmir Güzelbahçe İlçe Başkanı'mız Vasfi Çakıroğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli ailesi başta olmak üzere bütün AK Parti İzmir teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."



"AK Parti bir zümrenin refahı için değil, bütün bir ülkenin refahı için siyaset yapıyor. Bugüne kadar hangi başarıya imza attıysak millet için, gençlerimizin geleceği için yaptık. Emek ve gayret bizimdir, başarı millete aittir. "



"16 yıl önce en büyük önceliğimiz adalettir, kalkınmadır dedik bu kutlu yürüyüşe çıktı. 16 yıl boyunca demokrasi ve adalet zeminini daha da sağlamlaştırdık. AK Parti siyaseti toplumsal barışın teminatıdır. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük, milleti birleştirdik, yolları böldük, ülkeyi birleştirdik. Yolları bölürüz de Türkiye'yi böldürmeyiz. Bu ülkenin çözülemez dertlerine derman olduk. Vesayet odaklarını, darbe girişimini gördük ama yılmadık, korkmadık, sevdamızı, mevzimizi asla terk etmedik. Milletin emanetine sahip çıktı. Hayal edilemeyen hedefleri bir bir gerçekleştirdik. Demokrasimizi vesayet odaklarının elinden aldık. Başkent Ankara'yı 81 ildeki bütün vatandaşlarımıza açtık, Ankara'yla milletin arasındaki duvarları kaldırdık. "



"İktidara geldiğimizde kişi başı milli gelir 3 bin dolardı, 11 bin dolara çıkardık. SAtın alma gücüne göre Türkiye dünyanın en büyük 13. ekonomisi oldu. İhracatta da rekordan rekora koşuyoruz. Göreve geldiğimizde sadece 12 ilimiz ihracat yaparken, bugün tüm illerimiz ihracat yapabiliyor. 16 yılda başkent Ankara'ya 81 milyar lira yatırım yaptık. Helali hoş olsun."



"Dünya ekonomik krizlerle sarsılırken Türkiye ayakta kaldı."



Şimdi biliyorsunuz Zeytin Dalı Harekatı'yla güney sınırımıza, vatandaşlarımıza yönelik tehditleri bertaraf ediyoruz. Harekat planlandığı gibi devam ediyor. Avrupa'daydım, bana Osmanlı tokadını sordular, dediler ki Cumhurbaşkanınız Osmanlı tokadı atıyor, kime atıyor diye sordular. Dedim ki işte gidin Fırat Kalkanı'na, gidin Afrin'e, Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz. Bu milletin birliğine bağımsızlığına kardeşliğine karşı kim olursa olsun Osmanlı tokadını en sert şekilde atarız. Mehmetçik'in Afrin çevresinde oluşturduğu güvenli alanlar ilerlemeye devam ediyor. Bugüne kadar 1600'ün üzerinde terörist etkisiz hale geldi. Terör örgütünün kirli oyunlarını bir bir deşifre etmeye devam ediyoruz. Sivil kıyafet giyerek, sivilleri kalkan olarak kulanan teröristlerin Mehmetçik'in hassasiyetini kullanmak istediğini tüm dünya biliyor. 3.5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan, dünyanın vicdanı olan Türkiye'nin sivillere zarar vermemek için kılı kırık yararak çalıştığını tüm dünya biliyor. Hiç kimse iyi niyetimizi kullanmaya kalkmasın, bu kirli oyunları tek tek bozacağız. Terör örgütleri ve uzantılarıyla bu bölgede yurt içinde, yurt dışında bu terör belası son buluncaya kadar devam edecek. Teröre destek veren kanlı ellerin hepsini teker teker kıracağız. " Bu dünyada ezilen mazlumların sesi olan bu ülkeyi karalamaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşacamayacaklar. Bilsinler ki bu ülke, Türkiye aziz millet için koyduğumuz ne kadar hedef varsa hepsine teker teker ulaşacağız. Bu milleti tarih boyunca hiçbir güç haklı davasından çeviremedi, bundan sonra da çeviremeyecek."