Başbakan Yıldırım: Yerlilik ve millilik PKK'lılara terör örgütü değil diyen milletvekilin varsa ona gereken dersi vermekle olur

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Manisa İl Teşkilatı 6. Olağan Kongresine katıldı. Teşkilatının mevcut il başkanı Berk Mersinli’nin yeniden aday olduğu kongrede, sevgi seliyle karşılaşan Başbakan Yıldırım, salonun çevresini dolaşarak halkı selamladı.

Konuşmasında CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

Milli ve yerli olmamız gerektiğini söylüyor. Kim söylüyor; ana muhalefet partisi genel başkanı söylüyor. Yerlilik ve millilik nasıl olur ‘PYD, YPG, terör örgütü değil’ diyen milletvekilin varsa onlara gereken dersi vermekle olur. Millilik ve yerlilik PKK’lılarla, FETÖ’cülerle, PKK terör sevicilerle kol kola girmekle olmaz. Millilik ve yerlilik bu ülkenin birliğine, beraberliğine, 81 milyonun kardeşliğine saygı duymakla olur. Kılıçdaroğlu, millilik ve yerlilik lafını bugünlerde çok söylüyorsun. Güzel bir şey. Tabii ki milli ve yerli olmak lazım. O halde buyur gel milli mutabakata sen de katıl. Sen de bu saflara katıl. Kurtuluş buradadır."