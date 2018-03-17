Başbakan Yıldırım: Zeytin Dalı bir barış harekatıdır

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Zeytin Dalı bir barış harekatıdır. Teröre karşı yürütülen haklı bir harekattır. Ülke sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için yapılan bir harekattır."

"(Zeytin Dalı Harekatı) Bu operasyon daha kısa sürede bitebilirdi. Ancak sivillerin zarar görmemesi için büyük bir dikkat içinde çalışıyoruz. Bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum."

"Ortaya çıkan rakamlar IMF'nin Türkiye'nin büyüme beklentisini arttırmasına sebep oldu. Bu tempoda devam edersek bu değerlendirme kuruluşları daha çok düzeltme yapacak."

"Zeytin Dalı Harekatı, bütün hızıyla devam ediyor. Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızıltı yapıyor. Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Parlamentosu bir akıl tutulması içinde. Türkiye'nin terörle mücadelesinden neden rahatsızlık duyduklarını bize de dünyaya da izah edemezler."