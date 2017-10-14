Başbakan Yıldırım Ak Parti Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

"Vesayet odaklarına, kumpasçılara karşı dimdik durduk, milletin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunduk. 16 yıldır ak kadrolar milletimize hizmet için gece gündüz demeden çalıştı, çalışmaya devam ediyor. İnşallah nice nice destanları yine birlikte yazacağız, bu kadrolarla yazacağız."

"Ülkemizin itibarına, egemenlik haklarına saldırı nereden gelirse gelsin misliyle karşılığını bulur. Bugüne kadar ne dedik, 'Diklenmeyeceğiz ama dik duracağız.' Ülkemizin onurunu, itibarını korumak için gereken neyse yapacağız."

"Ülkemizin güneyinde, Suriye ve Irak hudutlarımızda bir şer kuşağı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu projeyi yapanları biliyoruz. Ama milletimiz rahat olsun. Bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlar şunu iyi bilsin, orada bir terör devleti kurulmasına bu millet asla müsaade etmeyecek."

"(FETÖ davaları) Şimdi o darbenin arkasındakiler tek tek hesap veriyor. Başlangıçta Türk yargısıyla mahkemelerle dalga geçtiler, tiyatro oynadılar ama ne yaparlarsa yapsınlar şimdi artık kararlar birer birer çıkıyor. Müebbet hapisler, ağırlaştırılmış müebbet hapisler bir bir geliyor. Bu darbenin arkasındaki alçak örgütün bütün mensupları birer birer hesabını verecek ve bütün failler ortaya çıkarılacak. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır."