Başbakan Yıldırım Ak Parti Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu
Başbakan Yıldırım Ak Parti Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu
"Ülkemizin itibarına, egemenlik haklarına saldırı nereden gelirse gelsin misliyle karşılığını bulur. Bugüne kadar ne dedik, 'Diklenmeyeceğiz ama dik duracağız.' Ülkemizin onurunu, itibarını korumak için gereken neyse yapacağız."
"Ülkemizin güneyinde, Suriye ve Irak hudutlarımızda bir şer kuşağı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu projeyi yapanları biliyoruz. Ama milletimiz rahat olsun. Bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlar şunu iyi bilsin, orada bir terör devleti kurulmasına bu millet asla müsaade etmeyecek."
"(FETÖ davaları) Şimdi o darbenin arkasındakiler tek tek hesap veriyor. Başlangıçta Türk yargısıyla mahkemelerle dalga geçtiler, tiyatro oynadılar ama ne yaparlarsa yapsınlar şimdi artık kararlar birer birer çıkıyor. Müebbet hapisler, ağırlaştırılmış müebbet hapisler bir bir geliyor. Bu darbenin arkasındaki alçak örgütün bütün mensupları birer birer hesabını verecek ve bütün failler ortaya çıkarılacak. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır."
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