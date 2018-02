Başbakan Yıldırım: Amacımız ülkemizi vatandaşlarımızın gurur duyacağı bir ülke haline getirmek

Yıldırım, Selçuklu Kongre Merkezi'nde partisince düzenlenen Yerel Yönetimler İç Anadolu Bölge Toplantısı'na telekonferansla bağlandı.

Konuşmasına partilileri ve yöneticileri selamlayarak başlayan Yıldırım, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Yıldırım, AK Parti'nin 15 yıldır vatan toprağının her köşesinde vatan ve millet sevdasıyla, hizmetiyle var olduğunu dile getirdi.

Hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'de yaşayan 81 milyon vatandaşın derdiyle dertlendiklerini vurgulayan Yıldırım, "Bugün ne yazık ki AK Parti dışında Türkiye'nin meselelerine sahip çıkan, vatandaşın hukukunu savunan başka bir siyasi oluşum yoktur. AK Parti'den başka Türkiye'yi kucaklayan başka bir siyasi kadro da mevcut değildir. Bizim belediye başkanlarımız kadar bu ülkenin her köşesinde vatandaşımızla hemhal olan ve onlarla gönül bağlı kuran çok az bulunur." dedi.

Milletle daima iç içe olduklarını dile getiren Yıldırım, "Böyle olduğu için aziz milletimiz 15 yıldır, seçimden seçime AK Partiye destek veriyor ve güveniyor. Biz de milletin bu güvenini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar ne yaptıysak ve başardıysak, milletin mutluluğu ve Türkiye'nin geleceği için yaptık." dedi.

Yıldırım, millete hizmet yolunda hiçbir engeli tanımadıkların belirterek, şöyle devam etti:

"Önümüze çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelmek için büyük gayretler gösterdik. Millete hizmet sevdamız bizi her zaman diri tutuyor. Türkiye'nin her alanda dağ gibi sorunlarını, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Önümüzde 2019'da Türkiye'nin on yıllarını, 2023 hedeflerini belirleyecek yeni bir süreç başlıyor. 2019 yılı hem belediyelerimiz hem ülkemiz için önemli bir yıl. Türkiye'nin önünde yeni kapılar ve ufuklar açılacak. Fırsatlarla, atılımlarla ve yeni başarılarla dolu bir dönemi inşallah birlikte yaşayacağız. Hepimize heyecan ve umut veren böyle bir dönemin arifesindeyiz. AK Parti bu dönemin de eminim ki mimarı ve öncüsü olacak. Türkiye'yi geleceğe hazırlayan kadrolar olarak bizlere düşen, kendimizi sürekli yenilemek ve hazır olmaktır. Bu toplantımız da bu yolda atılan bir adımdır. 2019'a doğru millete nasıl daha faydalı olabileceğimizi konuşmak, istişareler yapmak elbette gelecek planlarımızın başarısı için hayati öneme sahiptir."

Türkiye için zor ve önemli bir görevi üstlendiklerinin farkında olduklarının altını çizen Yıldırım, "AK Parti belediyeciliğinin farkını, hizmet misyonunu vatandaşlara en etkili şekilde anlatmalıyız. Bütün teşkilatlarımız, belediye başkalarımızın söylem birliği içinde olmaları ve vatandaşa daima doğruyu söylemeleri çok önemlidir." diye konuştu.

Yıldırım, AK Parti'nin bütün kademeleriyle Türkiye'nin birliğinden, 81 milyon vatan evladının kardeşliğinden yana olduğuna vurgu yaparak, partisinin siyasetinin millete hizmet siyaseti, gayesinin ise hakkın ve halkın rızasını kazanmak olduğuna dikkati çekti.

- "Seçimlerde bu sayıyı daha da artıracağız"

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında teşkilatlara şöyle seslendi:

"Belediye başkanlarıyla ve onların ekibiyle uyum ve koordinasyon içerisinde çalışmalıdır. AK Parti olarak önümüzdeki seçimlere her zamankinden daha kararlı ve azimli şekilde hazırlıklarımızı tamamlamalıyız. İstediğimiz Türkiye daha fazla güçlensin ve şaha kalksın. 'Bunun için hedef 2019' diyoruz. AK Parti belediyeleri olarak 30 büyükşehirin 18'inde, 51 il belediyemizin 30'un da bu anlayışla çalışmalarımızı bugüne kadar sürdürdük. Yine 921 ilçenin 589'unda, 395 beldenin 247'sinde işin ehli kadrolarımız iş başındadır. Toplam bin 397 belediyenin 884'ü AK Parti belediyeciliğiyle bu dönemde tanıştı. Bu şüphesiz önemli bir tablo. Bunu daha da zenginleştireceğinize, hizmet ağımızı ve haritamızı daha da büyüteceğinize inanıyorum. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde bu sayıyı daha da artıracağız. Kendimizi en iyi şekilde anlatacağız. Diğer il, ilçe ve beldelerde vatandaşlarımızın AK belediyecilikle tanışmasını sağlayacağız. Bunun için akıl ve alın teri dökeceğiz, daha fazla çalışacağız."

Yıldırım, çalışmalarına durmadan ve rehavete kapılmadan yola devam edeceklerini aktararak, "AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıklarını her insanımıza tek tek anlatacağız. Türkiye'nin yeni vizyonunu ve küresel ölçekte ulaştığı seviyeyi bıkmadan, usanmadan vatandaşlarımızla paylaşacağız. 2019 seçimleri Türkiye için, gelecek yılları için önemli. Cumhurbaşkanımızın bu yola çıkarken millete verdiği bir söz var. Ülkemizi vatandaşlarımızın gurur duyacağı bir ülke haline getirmek. Millete hizmet yolunda yapılacak daha çok işimiz var. Türkiye'nin geleceği için çok güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum." dedi.

- "Bunun ilk sınavını 2019 seçimlerinde vereceğiz"

Önümüzdeki yıl yerel yönetimler, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olmak üzere üç seçimin yapılacağını anımsatan Yıldırım, "Türk siyasi hayatının 94 yıllık alışkanlığını değiştirecek genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini esas alan Cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye'nin gelecek yılları için siyasetinde önemli değişikliğin de başlangıcı olacak. 16 Nisan 2017'de başarılı bir referandumla ülkemizde parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi sağladık. Bunun ilk sınavını 2019 seçimlerinde vereceğiz. Türkiye 94 yıllık demokrasi tarihinde, yönetişimde yeni bir modele geçmiş oluyor. Bu modelde artık vesayetler yok oluyor. Artık bu modelde güçlü iktidar, sürekli istikrar dönemi başlıyor. Bürokrasi, zaman kayıpları ortadan kalkıyor, irade milletin iradesi oluyor. Millet iradesinden başka hiçbir irade bu ülkede söz sahibi olamıyor. Vesayet odakları tamamen ortadan kalkıyor. Tek bir vesayet o da milletin ta kendisi oluyor." diye konuştu.

- Ankara-Niğde Otoyolu

Ankara'da, Ankara-Niğde Otoyolu'nun temelinin attıklarını anımsatan Yıldırım, bu projenin sıradan bir otoyol olmadığını, 1999'da ihale edilmesine rağmen yapılamadığını hatırlattı.

Yıldırım, Türkiye'nin o yıllarda krize girmesinden dolayı otoyolun yapımına başlamadan hayal olduğunu belirterek, şöyle devam etti.

"Türkiye'de hayalleri gerçeğe dönüştüren parti AK Parti'dir. İşte bu noktadan hareketle bu yarım kalmış projeyi tamamlamak bize nasip oldu. Bu yolun en önemli özelliği Batı ucundan ta Orta Doğu'ya kesintisiz bir otoyol özelliğine sahip olması. Yaklaşık 2 bin kilometrelik otoyol ağını 300 kilometrelik bu parçayı tamamladığımız anda birleştirmiş oluyoruz. Böylece Ankara'dan Konya'ya, Ankara'dan Nevşehir'e, Niğde'ye, Aksaray'a ve Kırşehir'e giden vatandaşlarımız bugünkü seyahat süresinin yarısı kadar sürede gidip gelmek imkanına sahip olacak. Yol medeniyettir. Yollar inşa eden bir medeniyetin torunları olarak çalışmalarımızı ülkemizi muasır medeniyetiler seviyesine ulaştırmak için daha çok artıracağız. Daha çok vatandaşımızın gönlüne girmeye çalışacağız."

- "Bunları yaparken de şer odakları boş durmadı"

Geçen hafta, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının yayımladığı rapora atıfta bulunan Yıldırım, raporda ''Türkiye'nin bölünmüş yol hikayesini bütün dünya ülkeleri örnek almalı'' ifadesinin yer aldığını hatırlattı.

Türkiye'nin geçen 15 yılda yollarını yaptığını, bu yatırımla çok büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğini dile getiren Yıldırım, "Birkaç sonuçtan bahsediyor; bu yolların yapılmasıyla iller arası seyahat süresi 1,5 saat kısaldı. İller arasındaki yerel ticaret yüzde 40 arttı. İller arasındaki göç hareketleri durdu, tersine göç başladı. Bu yolların yapılmasıyla Türkiye genelindeki işsizliğin bir puan daha aşağı düşmesi sağlandı. Daha birçok faydalardan bahsediyor. 15 yılı dolu dolu geçirdik, milletimizin sorunlarını torunlara havale etmeden bugüne kadar bu işleri çöze çöze geldik. Bunları yaparken de şer odakları boş durmadı. Partimizin kapısına kilit vurmaya kalktılar. Darbe teşebbüsünde bulundular. Gezi olaylarıyla kalkışma yapmaya çalıştılar. Daha birçok vesayet, ihanet odaklarıyla mücadele ederken ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışarak bugünlere geldik. Elhamdülillah, Türkiye'nin yarını bugünden daha güzel olacak. Her yılın başında felaket senaryoları yazanlar, yıl sonuna geldiğinde bu kötü senaryoların esiri olmaktan kurtulamıyorlar." diye konuştu.