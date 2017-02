Başbakan Yıldırım: Anayasa değişikliğinin müsebbibi CHP'dir

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

BİRARAYA GELEMEZ DİYEN ÇEVRELER ALEYHİMİZDE BİRLEŞTİ

Girdiğimiz her seçimden AK Parti olarak yüzümüzün akıyla çıktık elhamdülillah. Seçimlerin ertesi günü yine insanımıza koşup hizmet üretmeye devam ettik. Kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı olduğu dönemleri yaşadı. E-muhtıralara gördü, parti kapatmalarına şahit oldu. Çeşitli bahanelerle iç karışıklık çıkarmak istenenlerin hedefine kondu. Ömrü billah biraraya gelemez denilen çevreler milletle aramızdaki köprüleri yıkmak için biraraya gelip çalıştı.

BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN MÜSEBBİBİ CHP'DİR

Milletimiz için takındığmıız yumuşak başlılığımızı anlayamadılar. Bizi uysal koyun zannettiler. Boynumuzdan çekip, sürüklemek istediler. O zaman da duvara çarptılar. Siyaset mühendisliği yapmaya başladılar. Hukuk ve siyaset çevrelerinde 100 yıl sonra bile utançla anılacak 367 rezaletini çıkardılar. Bu Anayasa değişikliğinin müsebbibi CHP'dir. 2007'ye gidelim. Cumhurbaşkanı seçtirmeyen bunun için hukuk ihdas eden ana muhalefet partisi bu işin başlangıcına sebep oldu. Dün Cumhurbaşkanını seçtirmeme için vesayet odaklarının sözcülüğünü yapan ana muhalefet partisi, bugün Türkiye'nin aydınlık yarınlarını engellemek için marjinal gruplarla biraraya geldi. PKK, FETÖ hayır dediği için biz bu değişikliğe evet diyoruz dedik.

CHP FETÖ VE PKK'CILARLA İŞ TUTARAK HALKIN GÖNLÜNE GİREMEZ

PKK ve FETÖ'nün hayır'ına karşı evet diyoruz dedik. Cevap CHP'den geldi. Biz muhataplarımızdan cevap bekliyorduk. Cevap CHP'den geldi. CHP onların kayığına binmiş vaziyette. Allah ıslah etsin. Siz FETÖ, PKK, bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz. Milletin yolundan saparsanız, millet de sizi arasına almaz, size hak ettiğiniz cezayı da verir. TBMM'de 339 oyla milletvekilimizin oyuyla kabul edilen bu değişiklik milletin onayına sunulacak. İnanıyorum ve güveniyorum ki, bu referandum sonucunda Türkiye aydınlık yarınlara daha hızlı bir şekilde yol alır.

AK PARTİ KAPALI KAPILAR ARDINDA KURGU YAPAN PARTİ DEĞİL

Anayasa değişikliğini hazırlarken çok titiz bir çalışma yaptık. Süreç çok şeffaf geçti. Her safhada milletimizin şahitliğinde gerçekleşti. Bu zaman zarfında Meclis çatısı altında milletimizin hiç de arzu etmediği olaylar da yaşandı. Söylenmemesi gereken sözler söylendi. Muhalefet sözlü, fiziksel, psikolojik şiddetini her türünü kullanmaktan çekinmedi. Vuku bulmuş tatsız hadiseleri milletimizin takdirine sunuyorum. İçimiz rahat, vicdanımız rahat. AK Parti kapalı kapılar ardında gizli gündem kurgulayan bir parti değil. Milletin istikametinde yol haritası çizen bir parti.

SAYIN BAHÇELİ VE MHP'NİN VEKİLLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Biz Meclis'te grubu yapan parti liderlerine çağrı yaptık. Siz teklifinizi getirin, biz de getirelim. Meclis'ten ittifakla geçirelim, millete sunalım. Millet ne derse başımız gözümüz üstüne. Daha ne yapacaktık? Millete gitmeye korkuyorlar. Milletin kararı en doğru karardır. Aynı çağrıyı MHP'ye de yaptık. Sayın Bahçeli, "Ben parlamenter sistemin güçlenmesinden yanayım; ancak 2007'de ortaya çıkan durum ve yapılan referandum sonrası Cumhurbaşkanı'nın doğrudan millet tarafından seçilmesiyle birlikte mevcut durum sürdürülebilir değil. Anayasa'nın mevcut durumla uygun hale getirilmesi şarttır. Parlamenter sistemi biz tek başına muhafaza edecek, güçlendirecek durumda olmadığımıza göre mevcut durumu anayasayla uyumlu hale getirmek için Cumhurbaşkanlığı sistemine varız" dedi. Birlikte teklif üzerinde çalıştık. Yapılan bu değişiklik bir uzlaşma metnidir. Sayın Bahçeli'ye ve MHP'deki bütün vekillere bu vesile ile teşekkür ediyorum. Parti anlayışıyla değil 'önce ülkem" anlayışıyla hareket ettiler.

EVET'İ SADECE AK PARTİ VE MHP SEÇMENİ VERMEYECEK

Bu referandum 18 maddelik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören, yargıyla, milletvekilleriyle ilgili hususları öngören bir Anayasa değişikliği oylamasıdır. Aziz milletim çok iyi biliyor, bu bir genel seçim değildir. Öyle inanıyorum ki, sadece AK Parti ve MHP seçmeni değil; diğer partilerin seçmenlerinden de Türkiye'nin geleceğini, bekasını, daha hızlı Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefini geliştirmesini sağlayacak bu değişikliğe yüksek oranda oy verecek. Bu değişiklik milletin lehinedir. Milletimiz gidecek gönül rahatlığıyla evet diyecek. Onun için referanduma parti açısından bakmak yanlış olur. Bu ülkenin çağ atlama meselesidir.

AK PARTİ ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU: SÖZ MİLLETİNDİR DEDİ

Darbe ürünü anayasalarla yıllarca öz vatanımızda parya olmadık mı? Bir anayasa yapılmış, yasama organının asli görevi de bu anayasa için yama yapmak olmuş. Koca ülkenin anayasası adeta yamalı bohçaya dönüşmüş. Küresel hedefleri olan bir Türkiye için bu durum sürdürülebilir değil. AK Parti burada elini taşın altına koydu ve artık söz milletindir, karar milletindir dedi.

MİLLET VASEYET ODAKLARINA CEVABINI SANDIKTA VERDİ

Biz üstünlerin anayasasını korumak için değil milletin anayasasını oluşturmak için referanduma gidiyoruz. Millet 2007'de kendisini köşeye sıkıştırmaya çalışan vesayet odaklarına ilk cevabı verdi. Sandığa gitti Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçti. Milletimiz siyaset hokus pokusçularına asla itibar etmesin. Her yere gideceğiz, her vatandaşımızla buluşacağız. Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak, yeni bir merhale sağlayacak bu tarihi fırsatı her yerde anlatacağız. Diyarbakır'da da, Edirne'de de, Çorlu'da da, Kocaeli'de de, Hatay'da da, Sinop'ta da vatanın her köşesinde vatandaşımızın dertlerini dinleyeceğiz, sözlerini alacağız ve yaptığımız bu işi anlatacağız.

BAŞÖRTÜSÜNE REJİM MESELESİ DİYEN DE BUNLAR

Bunlar olmayan şeyleri var göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. En sevdikleri iş korku senaryolarıyla milletin aklını karıştırmak. Yağma yok, başaramazsınız. Çünkü bunlar samimi değil. Anayasa değişiklik teklifinin komisyonlarda görüşmelerinden bugüne kadar "üniter yapı bozulacak" diyorlar. Değişiklik teklifimizde bugün olduğu gibi yine tek meclis var. Rejim değişikliği olacak diyorlar. Kardeşim dilimizde tüy bitti. Rejim tartışması 1923'te Cumhuriyet kuruldu, bu mesele orada bitti. Şaşmayın, bunlar başörtüsü sorununda da aynı şeyi yaptılar, rejim meselesi dediler. Başörtüsü yasağının kaldırılmasına rejim meselesi diyen de bunlar. Sorunu çözdük rejim hala dimdik ayakta. Asıl sorun zihniyet meselesi. Eski Türkiye'nin labirentlerinde kaybolanlarla kaybedecek zamanımız yoktur. Türkiye laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir, nokta.

CHP'YE BURADAN EKMEK DE ÇIKMAZ PATATES DE ÇIKMAZ

Bizim değişiklik teklifimizde bağımsız olan yargı ayrıca tarafsız olsun. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz. Yargının tarafsız olması CHP'yi niye rahatsız ediyor. İki meşru güç Cumhurbaşkanı ve Meclis tarafından seçilen üyelerce sağlanacak. Milletin iradesinin yansıdğı iki erk yargı mensuplarını seçiyor. Bir kısmını Meclis bir kısmını Cumhurbaşkanı seçiyor. Cumhurbaşkanı'nı, Meclis'i kim seçiyor? Millet. Milletin seçtiğini beğenmeyeceksin, vesayet odaklarının seçimine evet diyeceksin. Eski alışkanlıklarının ortadan kalkmasına razı olmuyorlar. İster razı olun, ister olmayın, millet ne derse o olacak. CHP'ye buradan ekmek de çıkmaz, patates de çıkmaz.