Başbakan Yıldırım: Anayasa değişikliğinin müsebbibi CHP'dir
Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.. Başbakan Yıldırım, 'Milletimiz için takındığmız yumuşak başlılığımızı anlayamadılar. Bizi uysal koyun zannettiler. Boynumuzdan çekip, sürüklemek istediler. O zaman da duvara çarptılar. Siyaset mühendisliği yapmaya başladılar. Hukuk ve siyaset çevrelerinde 100 yıl sonra bile utançla anılacak 367 rezaletini çıkardılar. Bu Anayasa değişikliğinin müsebbibi CHP'dir' dedi.
Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
BİRARAYA GELEMEZ DİYEN ÇEVRELER ALEYHİMİZDE BİRLEŞTİ
Girdiğimiz her seçimden AK Parti olarak yüzümüzün akıyla çıktık elhamdülillah. Seçimlerin ertesi günü yine insanımıza koşup hizmet üretmeye devam ettik. Kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı olduğu dönemleri yaşadı. E-muhtıralara gördü, parti kapatmalarına şahit oldu. Çeşitli bahanelerle iç karışıklık çıkarmak istenenlerin hedefine kondu. Ömrü billah biraraya gelemez denilen çevreler milletle aramızdaki köprüleri yıkmak için biraraya gelip çalıştı.
BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN MÜSEBBİBİ CHP'DİR
Milletimiz için takındığmıız yumuşak başlılığımızı anlayamadılar. Bizi uysal koyun zannettiler. Boynumuzdan çekip, sürüklemek istediler. O zaman da duvara çarptılar. Siyaset mühendisliği yapmaya başladılar. Hukuk ve siyaset çevrelerinde 100 yıl sonra bile utançla anılacak 367 rezaletini çıkardılar. Bu Anayasa değişikliğinin müsebbibi CHP'dir. 2007'ye gidelim. Cumhurbaşkanı seçtirmeyen bunun için hukuk ihdas eden ana muhalefet partisi bu işin başlangıcına sebep oldu. Dün Cumhurbaşkanını seçtirmeme için vesayet odaklarının sözcülüğünü yapan ana muhalefet partisi, bugün Türkiye'nin aydınlık yarınlarını engellemek için marjinal gruplarla biraraya geldi. PKK, FETÖ hayır dediği için biz bu değişikliğe evet diyoruz dedik.
CHP FETÖ VE PKK'CILARLA İŞ TUTARAK HALKIN GÖNLÜNE GİREMEZ
PKK ve FETÖ'nün hayır'ına karşı evet diyoruz dedik. Cevap CHP'den geldi. Biz muhataplarımızdan cevap bekliyorduk. Cevap CHP'den geldi. CHP onların kayığına binmiş vaziyette. Allah ıslah etsin. Siz FETÖ, PKK, bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz. Milletin yolundan saparsanız, millet de sizi arasına almaz, size hak ettiğiniz cezayı da verir. TBMM'de 339 oyla milletvekilimizin oyuyla kabul edilen bu değişiklik milletin onayına sunulacak. İnanıyorum ve güveniyorum ki, bu referandum sonucunda Türkiye aydınlık yarınlara daha hızlı bir şekilde yol alır.
AK PARTİ KAPALI KAPILAR ARDINDA KURGU YAPAN PARTİ DEĞİL
Anayasa değişikliğini hazırlarken çok titiz bir çalışma yaptık. Süreç çok şeffaf geçti. Her safhada milletimizin şahitliğinde gerçekleşti. Bu zaman zarfında Meclis çatısı altında milletimizin hiç de arzu etmediği olaylar da yaşandı. Söylenmemesi gereken sözler söylendi. Muhalefet sözlü, fiziksel, psikolojik şiddetini her türünü kullanmaktan çekinmedi. Vuku bulmuş tatsız hadiseleri milletimizin takdirine sunuyorum. İçimiz rahat, vicdanımız rahat. AK Parti kapalı kapılar ardında gizli gündem kurgulayan bir parti değil. Milletin istikametinde yol haritası çizen bir parti.
SAYIN BAHÇELİ VE MHP'NİN VEKİLLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM
Biz Meclis'te grubu yapan parti liderlerine çağrı yaptık. Siz teklifinizi getirin, biz de getirelim. Meclis'ten ittifakla geçirelim, millete sunalım. Millet ne derse başımız gözümüz üstüne. Daha ne yapacaktık? Millete gitmeye korkuyorlar. Milletin kararı en doğru karardır. Aynı çağrıyı MHP'ye de yaptık. Sayın Bahçeli, "Ben parlamenter sistemin güçlenmesinden yanayım; ancak 2007'de ortaya çıkan durum ve yapılan referandum sonrası Cumhurbaşkanı'nın doğrudan millet tarafından seçilmesiyle birlikte mevcut durum sürdürülebilir değil. Anayasa'nın mevcut durumla uygun hale getirilmesi şarttır. Parlamenter sistemi biz tek başına muhafaza edecek, güçlendirecek durumda olmadığımıza göre mevcut durumu anayasayla uyumlu hale getirmek için Cumhurbaşkanlığı sistemine varız" dedi. Birlikte teklif üzerinde çalıştık. Yapılan bu değişiklik bir uzlaşma metnidir. Sayın Bahçeli'ye ve MHP'deki bütün vekillere bu vesile ile teşekkür ediyorum. Parti anlayışıyla değil 'önce ülkem" anlayışıyla hareket ettiler.
EVET'İ SADECE AK PARTİ VE MHP SEÇMENİ VERMEYECEK
Bu referandum 18 maddelik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören, yargıyla, milletvekilleriyle ilgili hususları öngören bir Anayasa değişikliği oylamasıdır. Aziz milletim çok iyi biliyor, bu bir genel seçim değildir. Öyle inanıyorum ki, sadece AK Parti ve MHP seçmeni değil; diğer partilerin seçmenlerinden de Türkiye'nin geleceğini, bekasını, daha hızlı Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefini geliştirmesini sağlayacak bu değişikliğe yüksek oranda oy verecek. Bu değişiklik milletin lehinedir. Milletimiz gidecek gönül rahatlığıyla evet diyecek. Onun için referanduma parti açısından bakmak yanlış olur. Bu ülkenin çağ atlama meselesidir.
AK PARTİ ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU: SÖZ MİLLETİNDİR DEDİ
Darbe ürünü anayasalarla yıllarca öz vatanımızda parya olmadık mı? Bir anayasa yapılmış, yasama organının asli görevi de bu anayasa için yama yapmak olmuş. Koca ülkenin anayasası adeta yamalı bohçaya dönüşmüş. Küresel hedefleri olan bir Türkiye için bu durum sürdürülebilir değil. AK Parti burada elini taşın altına koydu ve artık söz milletindir, karar milletindir dedi.
MİLLET VASEYET ODAKLARINA CEVABINI SANDIKTA VERDİ
Biz üstünlerin anayasasını korumak için değil milletin anayasasını oluşturmak için referanduma gidiyoruz. Millet 2007'de kendisini köşeye sıkıştırmaya çalışan vesayet odaklarına ilk cevabı verdi. Sandığa gitti Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçti. Milletimiz siyaset hokus pokusçularına asla itibar etmesin. Her yere gideceğiz, her vatandaşımızla buluşacağız. Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak, yeni bir merhale sağlayacak bu tarihi fırsatı her yerde anlatacağız. Diyarbakır'da da, Edirne'de de, Çorlu'da da, Kocaeli'de de, Hatay'da da, Sinop'ta da vatanın her köşesinde vatandaşımızın dertlerini dinleyeceğiz, sözlerini alacağız ve yaptığımız bu işi anlatacağız.
BAŞÖRTÜSÜNE REJİM MESELESİ DİYEN DE BUNLAR
Bunlar olmayan şeyleri var göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. En sevdikleri iş korku senaryolarıyla milletin aklını karıştırmak. Yağma yok, başaramazsınız. Çünkü bunlar samimi değil. Anayasa değişiklik teklifinin komisyonlarda görüşmelerinden bugüne kadar "üniter yapı bozulacak" diyorlar. Değişiklik teklifimizde bugün olduğu gibi yine tek meclis var. Rejim değişikliği olacak diyorlar. Kardeşim dilimizde tüy bitti. Rejim tartışması 1923'te Cumhuriyet kuruldu, bu mesele orada bitti. Şaşmayın, bunlar başörtüsü sorununda da aynı şeyi yaptılar, rejim meselesi dediler. Başörtüsü yasağının kaldırılmasına rejim meselesi diyen de bunlar. Sorunu çözdük rejim hala dimdik ayakta. Asıl sorun zihniyet meselesi. Eski Türkiye'nin labirentlerinde kaybolanlarla kaybedecek zamanımız yoktur. Türkiye laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir, nokta.
CHP'YE BURADAN EKMEK DE ÇIKMAZ PATATES DE ÇIKMAZ
Bizim değişiklik teklifimizde bağımsız olan yargı ayrıca tarafsız olsun. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz. Yargının tarafsız olması CHP'yi niye rahatsız ediyor. İki meşru güç Cumhurbaşkanı ve Meclis tarafından seçilen üyelerce sağlanacak. Milletin iradesinin yansıdğı iki erk yargı mensuplarını seçiyor. Bir kısmını Meclis bir kısmını Cumhurbaşkanı seçiyor. Cumhurbaşkanı'nı, Meclis'i kim seçiyor? Millet. Milletin seçtiğini beğenmeyeceksin, vesayet odaklarının seçimine evet diyeceksin. Eski alışkanlıklarının ortadan kalkmasına razı olmuyorlar. İster razı olun, ister olmayın, millet ne derse o olacak. CHP'ye buradan ekmek de çıkmaz, patates de çıkmaz.
EY CHP'LİLER ARANIZDA GENÇLERE DE YER AÇIN
Meclis basit konuma düşecekmiş. Yahu bunu dinleyenler söylediklerinin önünü arkasını hiç mi düşünmüyor? Kanun koyma, kaldırma yetkisi meclisteyken nasıl etkisizleşir? Aksine yeni değişiklikle birlikte Meclis yürütme karşısında daha güçlü hale gelecek. 18-25 yaş arasındaki gençlerim temsil hakkı mı olurmuş? 9 milyon insandan bahsediyoruz. CHP'ye göre bunlar daha seçilme ehliyetine sahip değil! Yahu gençlere de aranızda yer açın. Gençler Türkiye'nin geleceği. Onun için yer açın. 18 yaş oy verirken gel oy ver, hadi milletvekili olacağım dediği zaman, yooo sen daha küçüksün diyeceksin. CHP meydanlarda gençlere ne diyecek?
ARTIK MİLLETİN TAM ANLAMIYLA İKTİDARI GERÇEKLEŞECEK
14-15 yaşında şehit düşmüş ecdadımızın kanıyla bu topraklar sulanmıştır. Ecdadın evlatları 18 yaşındaki torunları elbette ki bu ülkenin kaderinde söz sahibi olmalıdır. Bu anayasa değişikliğiyle Türkiye'de artık milletin tam anlamıyla iktidarı gerçekleşmiş olacak. Millet hükümetini ardık sandıkta belirleyecek. Millet vekilleri seçiyor ondan sonra bir türlü hükümet kurulamıyor. Aynı gün iki sandık gelecek. Birinde Cumhurbaşkanını birinde Meclis'i seçeceğiz. Aylarca efendim güvenoyu aldı almadı, hükümet kuruldu kurulmadı diye bir şey yok. Seçilen Cumhurbaşkanı kabinesini oluşturacak 'vira bismillah' deyip işlere başlayacak.
HİÇBİR SİYASET MÜHENDİSLİĞİ MİLLİ İRADEYE SÖKMEYECEK
Vatandaşın verdiği güvenoyundan daha büyük güvenoyu var mı? En büyük güveni vatandaş seçerek veriyor. Vekillerin güvenoyuna artık ihtiyaç kalmıyor. Bundan sonra hiçbir siyaset mühendisliği projesi milli irade üzerine sökmez. İnsanların siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik tercihlerine asla bir engel konulamayacaktır. Gündemi değiştirmek için yapmadıkları hokkabazlık yok. Neymiş, insanların yaşam tarzına, tercihine müdahale edilecekmiş. Şöyle bir geçmişe bakın, maziye bir bakalım. 27 Mayıs 1960'da geldiler, öğrenciler kıyma makinalarına atıldı dediler. Darbeyi yaptılar. Kardeşim sordunuz mu insanlara siz bu iktidardan memnun musunuz, değil misiniz diye. Bir Başbakan iki Bakan'ı darağacına yolladılar. Mekânları cennet olsun.
ÜNİVERSİTEDE KIZLARIMIZIN YAŞAM HAKKINA TECAVÜZ ETTİLER
12 Eylül'de bir oradan bir buradan diye gençleri astılar. Tanklarla yalnızca sokaklardan değil bir milletin istikbalinin üzerinden geçtiler. Sonra 28 Şubat'ta yine rahat durmadılar. Bugün kişisel tercihler, yaşam tarzı edebiyatı yapanlar üniversite önlerinde kurdukları ikna odalarında genç kızlarımızın yaşam hakkına tecavüz ettiler. İnanç özgürlüğüne darbe vurdular. Namaz kılıyor diye ihraç edilenlerin vebali ile bugün yaşananları herkes görüyor. Ne seçene ne de seçilene saygı duymadılar. Bu bilindik çevrelerin dillerinden düşürmedikleri sözüm ona diktatörlük masalı var. Ne anlatıyorlar millete, bu anayasa değişikliği kabul edilirse ülke tek adam sistemine geçecekmiş!
BUNLAR KENDİSİNİ KÜRSÜYE BAĞLAMAKTAN VAKİT BULAMADILAR
Malum çevrelerin tedirgin oldukları tek adam değil. Böyle bir rahatsızlık varsa işe tek parti döneminden başlamak ve onun hesabını görmek gerekiyor. Tek adam masalını topluma satmaya çalışanlar şunu iyi bilmelidir ki, bu anayasanın güçlendirdiği şey tek millet, tek bayrak, tek devlet ve tek vatandır. Cumhurbaşkanı meclisi tek başına feshedecekmiş. Etrafa yumruk sallamaktan kendilerini kürsüye bağlamaktan değişikliği okuyacak vakit bulamadılar demek ki. Hiç kimsenin fesih yetkisi yok. Seçime götürür. Seçime götürürse Cumhurbaşkanı kendisi de gider. Meclisin veya Cumhurbaşkanının seçim kararı alması demek ikisinin birden seçime gitmesi demektir. Bu uzlaşmayı sağlamak için geldi. Diyelim ki Cumhurbaşkanı ile Meclis'te bir uzlaşmasızlık oldu. Oturup anlaşacaklar, krizi çözecekler. Anlaşamazlarsa ikisi de zarar görecek.
BUNLARIN İŞİ GÖLE MAYA ÇALMAK! MAYANIZ BU MİLLETE TUTMAZ
Bu sistem birlikte çalışmayı, uzlaşmayı, sorunları çözmeyi esas alan bir sistemdir. Esasında biliyorlar da işlerine öyle geliyor. Bunların masallarında Meclis'in güçlendiği de yok. Şeffaf devlet anlayışının merkeze alınarak hareket edildiği de yok. Bunlar için varsa yoksa göle maya çalmak. Ya tutarsa hesabı! Tutmaz, sizin mayanız bu millete tutmaz. Milletiyle bağını alicengiz oyunlarıyla kesmeye çalıştığınız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Kurucu genel başkanımız bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletin Cumhurbaşkanı. Siz hala gizli gündeminizle millet aleyhine ne üretiriz diye uğraşıp duruyorsunuz. Artık bundan vazgeçin...
BU REFERANDUMU ÖLÜM KALIM GÖSTERENLERE KANMAYIN!
Yarın bu ülkenin çocuklarına bakarken başınız öne eğilmesin. Bir iktidar partisi olmamıza rağmen vesayet çevrelerine karşı adeta bir muhalefet partisi gibi çalıştık. Bizim projelerimizin neden olmayacağını anlatan statükoya karşı millete nasıl hizmet edeceğimizi anlatmanın yolunu seçtik. Çok şükür milletin desteğini, teveccühünü gördük. Teveccühünü görmediğimiz toplumsal kesimleri de ilk günkü gibi saygıyla karşılıyoruz, karşılamaya da devam edeceğiz. Bu referandumu akıl dışı, ölüm kalım meselesi olarak gösterenler var. Bunlara aziz milletim kulak asmasın. Attığı her adımda yanına milletini almış bir siyasi partinin üyesi ve genel başkanı olarak söylüyorum; bu referandumu bulunduğu çizginin dışına çıkarıp toplumu germeye çalışanlara asla fırsat vermedik.
BU MİLLET 15 TEMMUZ'DA ÖLÜM-KALIM MÜCADELESİ VERDİ
Bu siyaset mühendislerine artık prim vermeyelim. Bu millet çok ölüm kalım badiresi atlattı. Sonuncusu 15 Temmuz'da yaşadı. Millet kimi dinleyeceğini bilir. Kime evet kime hayır diyeceğini çok iyi bilir. O yüzden bizim kararımız 'evet'tir. AK Parti olarak insanımıza, vatandaşlarımıza anlatacak o kadar çok şeyimiz var ki. Bugün Marmaray, Avrasya, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, havalimanı, bölünmüş yol ve şehir hastaneleriyle dünyaya ilham veren bir Türkiye var. Düne kadar hastanede rehin kalan Türkiye vardı, bugün sağlıkta, eğitimde devrim yapmış bir Türkiye var. İlk şehir hastanemizi geçen hafta Mersin'de hizmete aldık. 5 yıldızlı otel konforunda, bin 300 yatak kapasitesi var.
DOLAR 4 TL YAYGARASI KOPARANLAR BUGÜN SUS PUS OLDU
Trafikte hız felaket, internette bereket. Telekomünikasyon ve internet konusunda evelallah dünya standartların üzerine çıktık. 80 öncesi 70 cente muhtaç bir Türkiye vardı. Küresel ekonomi lobileri, ithal bakanlarla ülke ekonomisini iyileştirmeye çalıştılar. Bugün IMF'ye bir kuruş borcu olmayan bir Türkiye var, elhamdülillah. Ulaşımda dünya stardartlarının üstündeyiz. Hain darbe girişimi, küresel ekonomi lobilerinin kroşeleri, malum algı operasyonları hepsi birer birer boşa çıktı. Dolar 4 Lira yaygarası koparanlar 3,70'e inince sus pus oldular, sesleri çıkmıyor. Millet de haliyle kim kendisi için mücadele ediyor, kim etmiyor çok iyi biliyor. Bu kervan 2002'de yola çıktı. Kervanın başında da Recep Tayyip Erdoğan vardı. Bugün de milletin başında emin adımlarla yürüyor.
HAYIR DİYENLERE GÖZ UCUYLA BAKIN BAKALIM NE GÖRECEKSİNİZ!
Güçlü Türkiye için evet. Tüm çalışmalarımızı yaptık. Anadolu'nun yollarını aşındıracağız. İnanıyorum ki, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta hep yanında olduğumuz Anadolu insanı 'evet' diyecek. Tüm bu çalışmalar süresince en önemli işimiz her 'evet'le bir gönül kazanmak. Yunus Emre'nin dediği gibi: Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için, gönüller yapmaya geldim. Bizim işimiz kavga değil, bizim işimiz ülkenin istikbalini olumlu yöne döndürecek, bu tercihi milletimize en iyi şekilde anlatmak. Buradan açık yüreklilikle ifade ediyorum, milletim 'hayır' diyenlere şöyle göz ucuyla baksa olayı çok net görür. Kim 'hayır' diyor, PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri, FETÖ'nün kaçak terörist sürüsü. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı bile değil. Hayır deseler ne olacak? Bunlar terörist! Bunların hayır dediği yerde biz zaten Evet diyoruz.
CHP SIRTINI TERÖRE YASLAMIŞ HDP'NİN KAYIĞINA BİNDİ
Başka kim hayır kampanyası yapıyor: HDP ve CHP. Belli ki CHP sırtını teröre yaslamış HDP'nin kayığına binmiş durumda. Meseleye kararsız yaklaşanlar da var. Bizim meselemiz herkese ulaşmak. Diyeceğiz ki, birlik ve beraberlik için yaşanacak bir Türkiye için, daha müreffeh bir Türkiye için, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için, her türlü vesayete karşı milli iradenin tüm gücüyle tecellisi için, küresel çapta itibar sahibi, bölgesinde güçlü bir Türkiye için, terörün bir daha bu topraklarda yaşam hakkı bulmaması için, laf üstüne laf değil taş üstüne taş koymak için, ülkemiz üzerinde karanlık senaryoları oynayanların, kirli emelleri boşa çıkarmak için Evet... Bizim millete olan sevgimiz ne Mecnun'la, ne Ferhat'la, ne de Kerem'le kıyaslanır. Referandum süresince her zaman olduğu gibi yine milletimizle olacağız.
KADIN KOLLARIMIZ VE GENÇLER SİZLERE GÜVENİYORUZ
Vefakâr hanımefendiler iş size düşüyor. Kadın Kollarımız bütün il ve ilçelerde ev ev gezeceğiz. Her kapıyı çalacağız, gönülleri fethedeceğiz. Türkiye'nin istikbaline oy isteyeceğiz. Gençlerimize özellikle güveniyorum. Gençlik Kollarımız bulundukları şehirlerin her noktasında var olacak. İnşa edilen bu ülkenin aydınlık yarınları için elele, omuz omuza hep birlikte sahada olacağız. Bizim milletimiz basiretiyle her zaman doğru nedir, görür bilir. Bugüne kadar hep sırtımızı millete dayandık, millet bize inandı, biz millete güvendik. Asla milletimizi kandırmadık, söz verdiğimiz her şeyi yaptık. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü de vermedik. Doğru neyse onu söyledik. Milletimiz de bu yüzden bize desteğini esirgemedi. Sözü millete bırakıyoruz. Bu değişim için bütün arkadaşlarımızın seferber olacağına yürekten inanıyorum.
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