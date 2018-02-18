Başbakan Yıldırım Ankara'ya döndü
Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak 'TUR' ile TSİ 00.10'da Ankara'ya gitti.
- AA
Yıldırım'ı, Franz Josef Strauss Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Münih Başkonsolosu Mesut Koç ve diğer ilgililer uğurladı.
Başbakan Yıldırım ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'ya gitti.
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