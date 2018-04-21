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Başbakan Yıldırım, Azerbaycan Başbakanı seçilen Novroz Memmedov'u telefonla arayarak tebrik etti

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yapılan oylamada, Azerbaycan Başbakanı seçilen Novroz Memmedov'u telefonla arayarak tebriklerini iletti.

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Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yapılan oylamada başbakanlığa seçilen Memmedov'u telefonla aradı.

Azerbaycanlı mevkidaşını tebrik eden Yıldırım, kendisine görevinde başarı diledi.

Yıldırım ve Memmedov, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet, tek millet" anlayışıyla çalışmayı sürdüreceğini vurgulayarak, ikili ilişkileri birlikte daha da ileriye götürme konusundaki iradelerini dile getirdi.

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