Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Başbakan Yıldırım'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan'ın her alanda ve her platformda birbirinin yanında olduğu vurgulandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Binali Yıldırım'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan'ın her alanda ve her platformda birbirinin yanında olduğu ifade edildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede dost ve kardeş Azerbaycan ile yüksek düzeyli ziyaretleri sürdürmeye verilen önem dile getirildi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın her alanda ve her platformda birbirinin yanında olduğunun üzerinde duruldu. Bu çerçevede Karabağ meselesine verilen ortak önem vurgulandı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve TANAP gibi temel projelerin ilişkilere, bölge ekonomisi ile istikrarına katkısı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Başbakan Yıldırım'ı Bakü'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, kardeş iki ülkenin her konuda yakın iş birliğini sürdüreceğini ve birbirinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin´de sivillere ölüm tehdidi

Afrin´de sivillere ölüm tehdidi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri büyük beğeni topladı

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA