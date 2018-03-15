Başbakan Yıldırım: Azerbaycan'a yönelik bir tehdit olursa karşılığı olur

Başbakan Binali Yıldırım, 6. Küresel Bakü Formu’na katıldı. Toplantı sonası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Ermenistan'ın işgali altında bölgerede PKK terör örgütünün yerleşeceği iddialarıyla ilgili şunları söyledi: "Azerbaycan ile Türkiye, bölgesel güvenliğin sağlanması, terörle mücadele konusunda birlikte çalışıyor. Karabağ meselesin Azerbaycan'ın haklı meselesidir. Azerbaycan'da bir soykırım yapıldı Ermenistan bunun karşılığını görmelidir. Burada teröristlerin yerleşiyor alması sonucu etkilemez. Eğer dost ve kardeş Azerbaycan'a ya da Türkiye'ye terör tehditi vaki olursa karşılığı olur." ABD'ye de çağır yapan Yıldırım, "Amerika Birleşik Devletleri, Karabağ'daki Ermenilere ödül vereceğine, oradaki insanlık suçunun hesabını sorsa daha yerinde olur" ifadesini kullandı.