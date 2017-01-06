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Başbakan Yıldırım Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek

Başbakan Binali Yıldırım, 7-8 Ocak 2016 tarihlerinde Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek. Görüşmelerde her iki ülkeye ortak tehdit arzeden terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'yle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulacak.

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Başbakan Binali Yıldırım, 7-8 Ocak 2016 tarihlerinde Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre sözkonusu ziyaret vesilesiyle Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin üçüncü toplantısının da Başbakan Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar Abadi başkanlığında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi'yle de görüşmeler yapacak olan Başbakan Yıldırım,  ayrıca parti yetkilileri, Irak’ta önde gelen bazı siyasi yetkililer, kanaat önderleri ve Iraklı Türkmenlerin temsilcileriyle bir araya gelecek. Görüşmelerde bölgedeki istikrar, refah ve güvenliğin kalıcı şekilde tesis edilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Bu bağlamda her iki ülkeye ortak tehdit arzeden terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'yle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulacak. Görüşmelerde ayrıca, iki halkın ortak yararları doğrultusunda ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin daha üst seviyelere taşınması imkanları araştırılacak.
 
Başbakan Yıldırım, Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçerek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani'yle görüşmeler yapacak. Bu görüşmelerde de terörle mücadele ve ekonomik konuların ele alınması öngörülüyor. 
 

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