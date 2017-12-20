Başbakan Yıldırım: BM başta olmak üzere tüm ülkelerin dikkatini Arakan'a çekiyoruz

Yıldırım, Arakanlı Müslümanların yaşadığı Cox's Bazar kentindeki Balukhali kampında gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaklaşık 700 bin Müslümanın bulunduğunu, Türk Kızılayı, AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfının kampta yaşayanlara çeşitli yardımlarda bulunduğunu bildirdi.

Sağlık hizmetleri için sahra hastanesinin kurulacağını ifade eden Yıldırım, Bangladeş hükümetine, yakın işbirliği ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

Ağır şartlarda yaşam mücadelesi veren Arakanlı Müslümanlar için sığınmacı kampı kurmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, Bangladeş hükümetinden yer talebinde bulunduklarını, bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Başbakan Yıldırım, nihai çözümün Arakanlı Müslümanların kendi topraklarına dönüşünün sağlanması olduğunu vurguladı.

Myanmar ile Bangladeş arasında 24 Kasım'da bir anlaşma imzalandığını hatırlatan Yıldırım, anlaşmanın sağlıklı bir şekilde işlemesi ve Arakanlı Müslümanların tekrar ülkelerine dönmeleri temennisinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bütün dünya ülkelerinin dikkatini buraya çekiyoruz. Burada yaşanan insanlık dramını bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Yardıma ihtiyacı olan, muhtaç olan insanlara Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun el uzatmaya, onların dertleriyle dertlenmeye, sorunlarını bütün uluslararası kamuoyuna duyurmaya devam edecektir."

- "İnsanlık bugün harekete geçmeyecekse ne zaman geçecek?"

Ziyaretlerinin amacının yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek olduğunu belirten Yıldırım, Bangladeş'te bulunan Türk kurumlarının büyük bir fedakarlık ve heyecanla insanlara yardım ettiğine dikkati çekti.

Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin Arakanlı Müslümanlar için İslam dünyasına çağrısını sorması üzerine, "İslam dünyası ve İslam dünyası dışındakilere de aynı çağrıyı yapıyoruz. Burası insanlığın artık yok olduğu bir yer. Dolayısıyla insanlık bugün harekete geçmeyecekse ne zaman harekete geçecek? Bu soruyu herhalde sormakta bir beis yok. Ümit ederim ki başta Müslüman ülkeler olmak üzere buraya çok daha fazla zaman ayırırlar, çok daha fazla imkanlarını buraya hasrederler ve burada bugün yardım bekleyen, destek bekleyen insanların bir nebze de olsa acılarını hafifletecek bir iş yapmış olurlar." ifadesini kullandı.

Hayır yapmak, dine hizmet etmek isteyenler için Cox's Bazar'ın en güzel yer olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hemen bütün Müslüman ülkeler başta olmak üzere bütün ülkelerin burada yaşanan insanlık ayıbını bir an önce ortadan kaldırmak için Bangladeş hükümeti ile işbirliği halinde gereken desteği hiç gecikmeden vermelerini, yardım ellerini uzatmalarını bekliyoruz. Türkiye başından beri binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen kendi imkanlarıyla bunu başlattı. Bunun artık bir uluslararası kampanyaya dönüşme zamanı gelmiştir. İnşallah bu ziyaretimiz buna vesile olur diye düşünüyorum."

Başbakan Yıldırım, açıklamalarının ardından, kampın bulunduğu bölgedeki tepenin eteklerinde toplanan Arakanlı Müslümanları selamlayarak kamp alanından ayrıldı.