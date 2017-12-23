Başbakan, Kılıçdaroğlu’nun foyasını ortaya çıkardı

Yıldırım, Ömertepesi Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Bartın 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasına, "Türkiye'nin incisi Bartın'ı, Bartınlı kardeşlerimi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum." diyerek başladı.

Kurucaşile, Ulus ve Fatih Sultan Mehmet'in şehri Amasra ile Bartınlıların şahsında 81 ildeki 80 milyon vatan evladını, milleti saygı ve sevgiyle selamladığını belirten Başbakan Yıldırım, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

"Sözlerimin başında milletin adamı, Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamını iletiyorum." diyen Yıldırım, il kongresi vesilesiyle bugün Bartınlılarla bu coşkuya ortak olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu ifade etti.

Geçen hafta Artvin ve Ardahan'da bulunduğunu, müthiş bir heyecan ve coşkuyla Çankırı ve Kırıkkale'de de partinin il kongrelerini gerçekleştirdiklerini anımsatan Yıldırım, şimdi ise Bartınlılarla bir araya geldiğini belirtti.

Yıldırım, referandum öncesi 3 Mart'ta Bartın'a gelmek istediğini, ancak hava şartlarından dolayı o gün gelmenin nasip olmadığını ve Sinop'a geçtiğini vurgulayarak, Sinop'taki mitingin ardından dört saat geçmesine rağmen, "Bartınlılar bekliyor" sözleri üzerine, video konferansla Bartınlılara hitap ettiğini anımsattı.

Bartın'ın 16 Nisan'daki referandumda bir destan yazdığını vurgulayan Yıldırım, "Bartın, yüzde 57 ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' dedi. Allah sizden razı olsun. Bugün de hava şartları iyi değil yağmur, kar var. Helikopter kalkmıyor, uçak kalkmıyor. 'Arkadaş, mazeret yok, hiç kimse bizi Bartın'a gitmekten alıkoyamaz' dedik, 'geç olsa da güç olsa da muhakkak Bartın'a gideceğiz kardeşlerimizle bir araya geleceğiz' dedik ve buradayız. Sizi gördük heyecanımız daha çok arttı. Sizi gördük, ülkemizin geleceğine, ülkemizin aydınlık yarınlarına olan güvenimiz daha da arttı." ifadesini kullandı.

- "Demokrasiden, hukuk devletinden asla taviz vermedik"

Dün TBMM'de AK Parti hükümetlerinin, bugüne kadar hiçbir iktidara nasip olmayan, 16. bütçesini yaptıklarını kaydeden Başbakan Yıldırım, "16 bütçe, 16 sene demektir. Türkiye'de 94 yıllık cumhuriyet tarihinde bu kadar üst üste memlekete hizmet eden başka hiçbir iktidar olmadı. Sadece bize nasip oldu, milletin iktidarına, milletin partisine, AK Parti'ye, sizin partinize nasip oldu." dedi.

Bütçenin Meclis'te kabul edildiğine işaret ederek, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018'in bütçesinde ne var? Çok şey konuşuldu. Eleştirenler, beğenmeyenler, her şeye bir kulp takanlar burada da boş durmadı. Ama 2018 bütçesinde ne var diye sorarsanız; büyüme var, kalkınma var, refahın artması var, iş var, aş var, aydınlık Türkiye'nin açılan kapıları var. AK Parti ailesi olarak 15 yıl boyunca milletin bize verdiği emanete sahip çıktık. Sayısız fırtınayı, kasırgayı, vesayeti ve darbe girişimlerini milletle birlikte, milletle dayanışma halinde bertaraf ettik. Bütün hain saldırılara rağmen ülkemizde güvenin ve siyasi istikrarın bozulmasına izin vermedik. Demokrasiden, hukuk devletinden asla taviz vermedik. Vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve esenliği en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Hamdolsun. Sizlerin, milletimizin duası ve desteğiyle hiçbir kimse bu güne kadar milletin iktidarı, AK Parti'nin bileğini bükemedi, inşallah bundan sonra da aynısı olacak."

- "Türkiye'ye yakışan da budur"

Bugün Türk ekonomisinin, güven ve istikrar ortamında büyümeye devam ettiğini belirten Yıldırım, "Bu yılın ilk 9 ayında, son 3'üncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüme gerçekleştirdik. Bu, Türkiye'nin iyi yolda olduğunun en açık göstergesidir. Dünyada en fazla büyüme sağlayan ülkeler Çin ve Hindistan. Ancak Türkiye, üçüncü çeyrekte bu ülkeleri de solladı, açık ara öne geçti. Listenin başına oturdu. Türkiye'ye yakışan da budur, bu millete yakışan da budur." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'ye darbe vurmak isteyenlerin bir kez daha hüsrana uğradığına vurgu yaparak, "Bu başarı, sizin bu başarınızdır. Bu başarı, milletin başarısıdır. Bu başarı büyüyen, kalkınan Türkiye'nin başarısıdır. Bu destan, sizin eserinizdir kardeşlerim, sağ olun, var olun, Allah sizlerden razı olsun." ifadesini kullandı.

"Ben yaptım oldu" demekle olmadığını ifade eden Yıldırım, "O gün 'yanlış hesap Kudüs'ten döner' dedik. 'Kudüs sahipsiz değil' dedik." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün üye ülkelerin devlet başkanlarını, hükümet başkanlarını İstanbul'da acil toplantıya çağırdığını anımsattı.

Bütün devlet başkanları, hükümet başkanları ve bakanların bir araya gelerek uluslararası hukuka karşı, tek taraflı bu kibirli karara karşı gür bir sesle, "Biz bu kararı tanımıyoruz, Kudüs Filistin'in başkentidir" diye yeni bir karar alındığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Daha sonra işi burada bırakmadık. Meseleyi BM'ye götürdük, diğer İslam ülkeleriyle beraber. Önce Güvenlik Konseyi'ne. Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi Amerika'ya karşı bu kararı kınayan, tanımayan oy verdi. Sadece Amerika tek başına kararın arkasında kaldı. Bundan da sonuç çıkmayınca bu sefer doğrudan Genel Kurul'a bir karar getirildi. Bu karar ABD Başkanı'nın aldığı kararı tekzip eden, tanımayan bir karar tasarısıydı. Bu karar gelir gelmez Amerika Başkanı bütün ülkeleri arayarak, aramakla kalmayıp tehdit ederek 'bu karara karşı oy kullanırsanız sizlere para vermeyeceğiz, destek vermeyeceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Amerika biz büyük ülkeyiz karışmam' diye gözdağı vermeye çalıştı. Ama bir şeyi hesap edemedi. Hesap edemediği şey, siz ne kadar büyük olursanız olun dünyada her ülke, bayrağı olan, toprağı olan, egemenliği olan her ülke kendi kararını kendi verir, kendi kaderini kendi belirler."

- "Dünyanın 1'den büyük olduğu bir kez daha ortaya çıktı"

Yıldırım, yapılan oylamada dünyanın 1'den büyük olduğunun bir kez daha ortaya çıktığına işaret ederek, "Bu noktaya gelinmesinde, bölgedeki sorunların çözülmesinde, mazlumların, mağdurların meselesine sahip çıkılmasında kim var? Türkiye var. Kim var? Recep Tayyip Erdoğan var. Elhamdülillah. Türkiye güçlü olmak zorunda. Türkiye sadece kendisi için güçlü olmak zorunda değil, Türkiye bölge için güçlü olmak zorunda. Bölgedeki krizleri gidermek, sorunları çözmek için güçlü olmak durumunda. Bu topraklarda 100 yıl önce ortaya konulan planların, projelerin bölgenin iradesi dışında olduğu ve yürüyemeyeceği bugün çok açık şekilde ortaya çıkmıştır. O gün bölge hakkında dizayn yapanlar, karar verenler bugün yine aynısını yapmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye var. Türkiye ne diyor? Bu bölgede bize rağmen, bu bölgede yaşayan ülkelere rağmen hiç kimse binlerce kilometre uzaktan gelip plan yapamaz, racon kesemez." değerlendirmesini yaptı.

- "Sahip çıkan ülkenin adı Türkiye'dir"

Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye'de 6 yıldır devam eden iç savaşın sona erdirilmesi, insanların normal hayatına dönmesi için yoğun bir gayret gösterdiğini anlatan Başbakan Yıldırım, "Nerede mazlum, nerede mağdur varsa Türkiye her zaman onların yanındadır. 3,5 milyon kardeşine evini açan, bağrını açan, ekmeğini paylaşan, mülteci kardeşlerine sahip çıkan ülkenin adı Türkiye'dir." dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin barışın, huzurun ve bölgedeki istikrarın ile küresel barış ve istikrarın da güvencesi olduğunu belirtti.

Bartın'a ilk kez 2003'te geldiğini, o günden bugüne Bartın ve Türkiye'nin çok değiştiğini ifade eden Yıldırım, daha sonraki gelişinde ise Kurucaşile'ye gittiğini anlattı.

Başbakan Binali Yıldırım, "O yollarda dön, dön başımız dönüyor ama yol bitmiyor. 'Bu ne kadar uzun yol, bu ne biçim iş?' dedim. 80 senedir bu memlekete uğraşan olmamış mı? 'Bu yolların hali nedir' diye soran olmamış mı? Maalesef tabiatın heybeti karşısında çaresizlik hakim olmuş. Dağı görmüş boynunu bükmüş, geri dönmüş. Dedik ki 'ey dağlar inatta bir murattır. Karşımıza çıkarsanız başımızı eğmeyiz, deleriz geçeriz. O gün o kararı verdik." ifadesini kullandı.

Kurucaşile yolunda 20 kilometrenin üstünde tünel yapıldığını, Amasra'ya tünel yapıldığını belirterek, şimdi o yolun yarı yarıya kısaldığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Yol medeniyettir. Medeniyetin gereği de yolları yapmak, yolları bölmek ve milleti birleştirmektir. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz." dedi.

Yıldırım, şunları söyledi:

"Dert insanı yollara düşürür. Biz milletimizin derdiyle dertlenerek ve o dertlere çare bulmak için yollara düştük. Bizi arayan Hakkari'nin dağlarında bulur, bizi arayan Tekirdağ'ın, Malkara'nın yollarında, Erzurum'da, Aşkale'de, Kırşehir'de, Siirt'te, Trabzon'da, Sakarya'da görür. 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde görür."