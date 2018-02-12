Başbakan Yıldırım Belarus'a gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, 14-15 Şubat'ta Belarus'a resmi ziyarette bulunacak.



Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Yıldırım, 14-15 Şubat'ta Belarus'u ziyaret edecek.



Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin yapılacağı ziyaret kapsamında Yıldırım, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kabul edilecek.



Yıldırım, Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikoviç ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreyçenko ile görüşecek.



Görüşmelerde, Belarus ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak. İki günlük ziyaret kapsamında Türkiye ile Belarus arasında bir dizi anlaşma da imzalanacak.



Başbakan Yıldırım'ın ayrıca Türkiye-Belarus İş Forumu'nun kapanışını Belaruslu mevkidaşıyla yapması, Türkiye'nin katkılarıyla inşa edilen Minsk Camisi'ni ziyaret etmesi ve iki ülke milli takımlarının buz hokeyi dostluk maçını izlemesi öngörülüyor.