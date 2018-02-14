Başbakan Yıldırım: Görüşmemizde önemli kararlar aldık

Resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Belarus'a giden Başbakan Yıldırım, Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Gerçekleştirdikleri ikili görüşmeden önemli kararlar aldıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Ticari hacmimiz 2017'de yüzde 30'un üzerinde bir artış gösterdi. Ancak bu ticaret hacmi ülkelerimizin gerçek potansiyelini yansıtmaktan uzaktır." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK"

Ziyaretimizde ortaya konulan hedeflerin gerçekleştirilmesi için önemli kararlar aldık. Ticari hacmimiz 2017'de yüzde 30'un üzerinde bir artış gösterdi. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi bu ticaret hacmi ülkelerimizin gerçek potansiyelini yansıtmaktan uzaktır. Dolayısıyla bunu arttıracak tedbirleri bunu arttıracak adımlarla mümkün olacak. Bunu yaparken kazan kazan esasına göre gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

"TÜRKİYE-BELARUS İŞ FORUMU'NA BİRLİKTE KATILACAĞIZ"

Potansiyelin daha fazla geliştirilmesine ihtiyaç var. Otomotiv yan sanayi, bilişim ve teknoloji tarım ve hayvancılık olmak üzere birçok alanda beraber yapacağımız işler mevcut. yarın iş formuna birlikte katılacağız. iş adamları ve yatırımcılarımızı dinleyeceğiz. Bir yandan ekonomik ve ticari diğer yandan da tarih ve kültürel konularda da görüşeceğiz.

"DOSTLUĞUMUZ DAHA DA GELİŞECEKTİR"

Milli kütüphaneye bin 500 kadar kitap hediyemiz oldu. Belarus'un bağımsızlığının 25'inci yılında bu türden faaliyetlerinin iki ülke dostluğuna katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu tür faaliyetler iki ülke halklarının birbirlerini daha da yakından tanımasını sağlayacaktır. Dostluğumuz daha da gelişerek sağlamlaşacaktır.