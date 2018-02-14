Başbakan Yıldırım Belarus'ta resmi törenle karşılandı

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov tarafından resmi törenle karşılandı.



Başbakanlık binasındaki tören, Yıldırım ve Kobyakov'un yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.



Yıldırım, daha sonra tören kıtasını selamladı. Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Yıldırım ve Kobyakov, baş başa görüşmeye geçti.



Yıldırım ve Kobyakov, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Törende, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama da yer aldı.