'SİHA'lar sivilleri vuruyor' yalanına Başbakan: Bu iftiraları sorumsuzca seslendirenlere yazıklar olsun

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

81 ilimizde AK kadrolara olarak elhamdülillah biz varız. 7 bölgede biz varız. 780 bin kilometre kare vatan toprağının her vatandaşında biz varız. 80 milyon vatandaşın dertleriyle dertleniyoruz, sorunlarına çözüm üretiyoruz. AK Parti dışında her bir vatandaşın hukukunu aynı vaziyette savunan ne yazık ki başka siyasi bir hareket yok. Ülkenin her köşesindeki vatandaşlarımızla hemhal olan, onlarla gönül bağı kuran belediye başkanları çok fazla yok. 15 yıldır iftihar tablomuz yerel yönetimlerde bunun en açık göstergesi. AK Partili belediye başkanlarımız halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla çalışıyor, üretiyor ve hizmet ediyor. 921 ilçenin 589'u, 395 beldenin 247'sinde işin ehli belediye başkanlarımız görev başında. Toplamda 884 belediye AK Parti'nin belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Bu güzel bir tablo ama ben inanıyorum ve güveniyorum ki, önümüzdeki seçimlerde bu tabloyu daha da zenginleştireceğiz, büyüteceğiz.

2019 SEÇİMLERİNDE BU TABLOYU DAHA DA ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ

İnşallah 2019 yerel seçimlerinde Türkiye'nin gelecek 10 yılına hükmedecek değişim, dönüşümün illerde, ilçelerde, beldelerde AK Parti belediyeciliğinin değişen ve gelişen tecrübe ve vizyonuyla yeni hamleleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bunun için daha çok çalışacağız, akıl ve alın teri dökeceğiz. Büyük bir şairin ifadesiyle devler gibi eserler için karıncalar gibi çalışacağız. Şehirli olduğunuzda o şehre ait olursunzu. Şehirler insanlara, insanlar şehirlere kimliklerini kazandırırlar. Şehir aidiyetini gerçekleştirecek olan en başta gelen kişi, sima o şehrin belediye başkanıdır. Şehir derken sadece il merkezlerini düşünmeyin. İlçe ve beldelerde de aynı aidiyeti tesis öncelikle sizin görevinizdir.

BU BELEDİYELER VATANDAŞIN CAN GÜVENLİĞİNE KAST ETTİLER

Eskiden belediye başkanlarına şehr-i emin derlerdi. Şehrin emanet edildiği kişi. Zaman içerisinde bu sıfatı hak edemeyenler olduğunu gördüm. Kendisine emanet edilen belediye imkanlarını ve sorumluluğu terör örgütlerinin lojistik faaliyetine ayırdı. Doğu ve Güneydoğu için yıkım olan çukur olaylarına zemin hazırladılar. Belediyelere ait araç, gereç, iş makinaları, yöre halkının can güvenliğine ve huzuruna kastedecek yollarda kullanıldı. Vatandaşın parasını vatandaşa hizmet için değil, teröristlerin faaliyetlerini daha da azgınca arttırmaları için kastettiler. Hukuku, barışı rafa kaldırmaya yeltendiler. Kayyum atanan 101 belediyenin bugüne kadar yapılan yatırım tutarı 1.3 milyar liradır.

KİMİN KOLUNA GİRDİĞİNİZE BAKIN DA ONDAN SONRA KONUŞUN

Şimdi Allah'a şükür belediyelerin bir kuruşu terör kaynağına gitmiyor. Şehirlerin, beldelerin imarı ve güzelleşmesi için harcanıyor. Batman, Cizre'de çocuklarımız taş atmıyor. Top sahalarında oyun oynuyorlar, park bahçelerde geziniyor, kitap okuyorlar. Gelecek için ümitleri yeşerdi. Kardeşlerimizi baskı ve tehditle sindirmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar, asla da başarılı olamayacaklar. Ne yazık ki, hala teröre destek verme alışkanlığının devam ettiğini görüyoruz. Neymiş, SİHA'ya karşılarmış! Niye karşısınız? Vatandaşın hayatına kasteden, yol medeniyettir diye yol yaparken alçakça öldürülen işçilere sesi çıkmayanların, polise, korucuya, askere, jandarmaya gözünü kırpmadan silah doğrultan alçakları teknolojinin verdiği imkanlarla bertaraf ederken niye karşı çıkıyorsunuz? Siz bu lafları edeceğinize önce adalet diye yürüdüğünüz yollarda kimin koluna girdiğinize bakın da ondan sonra konuşun.

YAZIKLAR OLSUN! YARIN BU MİLLETİN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSINIZ?

Bu iftiraları dillendirenlere yazıklar olsun. Teröre açıktan destek veriyorsun. Peki yarın oy istemek için vatandaşın önüne gittiğinizde bu milletin yüzüne nasıl bakacaksınız? Hamdolsun terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş belediyeler artık bir bir temizlendi. Belediyecilik konusunda büyük sıkıntılar yaşayan illerimize hızla hizmet gidiyor. Vatandaşlarımızdan muazzam destek alıyoruz, geri dönüşler alıyoruz. Bu süreçte diğer bölgelerdeki belediyelerimiz de tecrübe, imkanlarını kardeş seçtikleri bölgedeki belediyelerimizle paylaştılar. 305 milyon lira doğrudan bu belediyelere yatırım yapılmış. Bazı belediyelerimizin 8-10 kardeş belediyesi var.