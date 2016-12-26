Başbakan Yıldırım: Bizim aşamayacağımız dağ, delemeyeceğimiz tünel yok

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

ASYA'DAN AVRUPA'YA BİRKAÇ DAKİKADA KONFORLU YOLCULUK

Kutlu yürüyüşümüze çok değerli yeni bir adımı eklemiş oluyoruz. Türkiye'nin geleceğin dünyasında zirveye taşıyacak bu dev eserler, böyle medeniyet projeleri olacak. Geçtiğimiz hafta dünyanın en derin deniz altından geçen tünelini, İstanbul'da, Avrasya Tüneli'ni sayın Cumhurbaşkanımız ve birçok yabancı devlet hükümet başkanlarının katılımıyla hizmete almıştır. O gün bugün İstanbul'da, köprülerdeki trafik rahatladı. Asya'dan Avrupa'ya, Haydarpaşa'dan Sarayburnu'na birkaç dakika içinde konforlu bir seyahat yapıyor İstanbullular.

AK PARTİ İKTİDARI BİR TÜRKİYE'Yİ ÜÇ TÜRKİYE YAPTI

Karadeniz'i İçanadolu'ya bağlayan en hayati noktalardan birindeyiz. Kastamonu ve Çankırı'nın yükselişini artıracak dev biradımı atıyoruz. Tünelinin Kastamonu'dan girişi ile buradaki çıkışı arası 3 dakika. Biz biraz hızlı geldik, siz siz olun kurallara uyun. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. 2023 hedefimize ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geçtiğimiz 14 yılda Türkiye nereden nereye geldi? Bir dönüp baktığımızda bir Türkiye oldu üç Türkiye. İhracatı dört kat arttırdık. Geçtiğimiz 14 yıl içerisinde birkaç rakam vereyim. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı? 80 yılda yapılmış. Geçtiğimiz 14 yıl içinde AK Parti iktidarlarında bölünmüş yol uzunluğunu 25 bin 197 kilometreye çıkardık.

14 YILDA TÜNEL MESAFEMİZİ TAM YEDİ KAT ARTTIRDIK

Bölünmüş yollarımız vardı ama asfalt yoktu. Tamamındaki asfaltlı yol miktarı 2 bin 687 kilometre. Bunun üzerine 21 bin 350 kilometre sıcak asfatlı yola çıkardık. 10 karttan fazla artış. 80 yılda 50 kilometre tünel yapmış Türkiye. Hatırlayın Bolu Tüneli, 3 bin metre, 17 yıl, 12 hükümet, 23 Bakan değişmiş. Tünelde değişen bir şey olmamış. Biz geldik o tüneli de bitirdik. Ama daha da ilginci; 50 kilometre tüneli 80 yılda yapan bir Türkiye'den 14 yılda 346 kilometre tünel yapan bir Türkiye'ye gelmişiz.

1946'DAN 2016'YA KADAR TAM 47 HÜKÜMET KURULMUŞ

Bu sene bitirdiğimiz tünel uzunluğu 80 yıllık tünelin de üzerinde. Nasıl oldu gençler? Çalışınca oluyor değil mi? Durmak yok yola devam. Bütün bunlar 79 milyon milletimizin duası ve desteği ile oldu. Milletimzi bize destek vermese, güç vermese bunları nasıl yapacağız? İşte 1946'dan 2016'ya kadar bu ülkede 47 tane hükümet değişmiş. Normal şartlarda 17 tane olması lazım. Niye? Güçlü siyasi irade olmayınca, tek başına iktidar olmayınca işler geriye gidiyor. Kazanımlarınızı kaybediyorsunuz. Bunların içinde darbe hükümetleri de var.

BU TÜNEL 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINI YAŞATACAK

Bu tünel 15 Temmuz şehitlerimizin anısını yaşatacaktır. Bu tünel 15 Temmuz gecesine şahittir. 15 Temmuz'da darbecilere darbe yaptınız. Bu ülkeye sevdalı olan, bu ülke için gecesini gündüzüne katarak her türlü kumpasa, darbe girişimine engellere karşı koyan bir Cumhurbaşkanımız var; Recep Tayyip Erdoğan var. Onun ekibi olarak bizler beraber olduk, bir olduk ve bu güzel eserleri ülkemize, milletimize kazandırdık. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımıza da huzurlarızda teşekkür ediyorum.

BİZİM AŞAMAYACAĞIMIZ DAĞ, DELEMEYECEĞİMİZ TÜNEL YOK

Ülkemize kazandırdığımız her eser Türkiye'nin geleceği, milletin huzuru ve mutluluğu için bir yatırımdır. Millete hizmet yolundan bizi kimse asla geri döndüremez. Evelallah sizlerin desteği arkamızda olduğu müddetçe aşamayacağımız dağ, delemeyeceğimiz tünel, geçemeyeceğimiz vadi yok. Tıpkı burada olduğu gibi. 15 Temmuz gecesi milletin yazdığı destan bizim yolumuzu aydınlattı. Onlar ayırmaya, bölmeye çalıştıkça biz bir olduk, beraber olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Hiçbir güç bu aziz milleti terörle bile dize getiremeyecek. Onlar yıkmaya çalıştıkça biz imar etmeye, inşa etmeye devam edeceğiz.

17 KİLOMETRELİK DAĞ YOLUNU 5 DAKİKADA GEÇECEKSİNİZ

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli geleceğimizin eser oldu. Çankırı, Ankara'ya komşu kapısı oluyor. Çankırı-Kastamonu arası 1 saatin altına düşecek. Başı dumanlı Ilgaz Dağı'nın sizlere yaşattığı zorluklar bugün itibarıyla artık tarihe karışıyor. 40 dakikayı bulan mesafeyi 5 dakikada geçeceksiniz. İki tane tünel var. Biri gidiş, biri geliş. Toplam 11 kilometre. Bu projenin hayata geçmesiyle birlikte 8 milyon litre yakıttan tasarruf, 346 bin saat zamandan tasarruf sağlayacak. Böylece memleketin ekonomisine yılda 40 trilyon katkı sağlayacak. Türkiye trafik kazaları da, burada yaşanan acılar da artık bitiyor.

VURUR YÜZE İFADESİ SİZİ SEVİYORUZ BİR TANESİ

Bu tünel aynı zamanda hayat kurtaracak. Türkiye transit kara yolu üzerinde bulunan İstiklal Tüneli ile İç Anadolu'yu batı ve orta Karadeniz'e bağlıyoruz. Burası sadece Kastamonu'ya değil aynı zamanda Sinop'a hizmet ediyor. Vurur yüze ifadesi sizi seviyoruz bir tanesi. Nakliyeci esnaf kardeşlerimiz artık dört gözle bu tünelin açılışını bekliyor. Araçlarınızın Ilgaz Dağı'nda yolda kalma ihtimali ortadan kalktı. Ben bu tünel yapılmadan önce o dağda kaldım laf aramızda. Sıkıntısını bilirim.Semiha Hanım'la birlikte gelirken Kastamonu'dan Çankırı'ya kız istemeye gitmiştik dünürümüze; Mehmet Bey'e. Tam yukarı tırmanırken orada kaldık. Orada kararı verdik, bu tünel mutlaka yapılmalı. Başa gelince daha iyi anlaşılıyor.

BU MEMLEKETTE TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYANDAN ALLAH RAZI OLSUN

Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanları, Bakanımız Ahmet Arslan muazzam bir şekilde projeleri takip ediyor. Evvelinde biz de vardık. Hamit Bey de kısa süre bakanlık yaptı. Lütfü Bey, Feridun Bey, İsmet Bey de yaptı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu ülke içinde taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun.

MİLLET LAF YAPANLARLA İŞ YAPANLARI GAYET İYİ BİLİYOR

İnşallah bu tünelle birlikte Kastamonu ve Çankırı ekonomisi daha da canlanacak. Organize sanayi bölgeleri daha çok genişleyecek, İnebolu Limanı büyüyecek, ihracat artacak. İnebolu Limanı'nı da yapmak bize nasip oldu. 130 yıllık hayali biz gerçekleştirdik. Laf üstüne laf koyanlar var, taş üstüne taş koyanlar var. Biz taş üstüne taş koyanlardanız. Millet muhalefete konuşma görevi veriyor, iktidara da icraat görevi veriyor. Millet kimin laf yapacağını kimin icraat yapacağını gayet iyi biliyor.