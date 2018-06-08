Başbakan Yıldırım: Bizim devletimiz de var vatanımız da var

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Telekom hizmet binasının açılış töreninde "2003'te 21 milyar iletişim sektörünün yıllık cirosu varken bugün 100 milyara ulaşmış durumda." dedi.

Yıldırım, "2003 yılında 16-74 arasındaki nüfusumuzun sadece yüzde 19'u internetle tanışmıştı, internet kullanabiliyordu, şimdi her 100 kişiden 67'si interneti kullanıyor, işini gücünü yapıyor. Yani bilgi toplumu olma hedeflerimizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"Siz işinize bakın"

Emperyal güçlerin büyük planları olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Amaç bölgenin sigortası, teminatı olan Türkiye'yi zayıflatmak ve bölgedeki kaosu, kargaşayı, Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de daha da körükleyerek, bölgenin kaynaklarının üzerine çökmek. Hedef bellidir. Bunun için Kürt kardeşlerimizi de maalesef istismar etmekten geri durmuyorlar. Neymiş efendim Kürtlere devlet kuracaklarmış. Sizin ne haddinize Kürtlere devlet kurmak. Kürtler, Türkler Anadolu topraklarında bin yıldır beraber yaşıyor. Etle tırnak gibiler. Bizim devletimiz de var, ay yıldızlı bayrağımız da var, vatanımız da var. Siz işinize bakın."