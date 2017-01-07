Başbakan Yıldırım: Bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesinde önemli mesafe katedilmiştir

Başbakan Yıldırım'ın yaptığı açıklama:

"Irak bizim kardeşimizdir ve komşumuzdur. Irak'ın sevinci bizim sevincimizdir. Asırlardır bu topraklarda kardeşçe yaşadık, halklarımızın menfaatini ve refahını sağlamak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Eğitim alanında bugün bir işbirliği anlaşması imzalayacağız, çeşitli alanlarda ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Irak'la ekonomik işbirliğinin, kardeşliğimizin ve terörle ortak mücadelenin artırılarak sürdürülmesi gerekir. Haider Al Abadi PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğinizi söylemeniz bizim için çok önemli"

"Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü bizim için önemlidir"

"Başika'daki askeri varlığımız bir keyfiyet değil, ihtiyaçtan doğmuştur. Bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesinde önemli mesafe katedilmiştir. Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Sincar'ın terörden temizlenmesi konusunda Sayın Başbakan'ın Haider Al Abadi hassasiyetleri için teşekkür ediyorum"