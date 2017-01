Başbakan Yıldırım: Bölücülerle kol kola girmek Atatürk'ün partisine yakışır mı?

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Türkiye'nin gençleri umutlarını yaşatsın, hayallerini gerçeğe dönüştürsün. Fikir, heyecan, dinamik bakış ve zengin dünyalarıyla bize yeni açılımlar getirsin. Bu ülkenin gençleri taptaze hissiyatıyla ülkemize heyecan katsınlar. Bu beklentilerimizi dile getirirken bile inanın büyük heyecan duyuyorum. Gençlerimizin yüreklerinin kıpır kıpır olduğuna inanım. Gençdes projesi bizim üzerine titrediğimiz bir proje. Bu projeyle gençlerimizin kültüre, sanata ilgisi ve katılımı çok daha artacak. Gençlerim çeşitli imkansızlıklar sebebiyle gerçekleştiremediği birçok düşünceyi hayata geçirecek. Bu eserler ortaya çıktıkça başka gençlerimize de örnek olacak, ilham verecek. Bir projesi olmayan gençlerimiz de düşünmeye, hayal kurmaya başlayacak. Biz hükümet olarak onların her zaman yanında olacağız, her zaman destek vereceğiz.

İNSAN KALİTESİNİ GELİŞTİREMEZSEK YATIRIMLAR ATIL KALIR

Geçen yıl temelleri atıldı. Bu yıl 54 milyon tutarında bir kaynak ayırdık bu projeye. Bu yıl müzik alanındaki projeleri de destek kapsamına aldık. Ben gençlerimize buradan bir kez daha kültür sanatın çeşitli dallarında kafa yormalarını, proje geliştirmelerine davet ediyorum. Bu projenin gençler tarafından, gençlere yönelik üretilmesi esastır. Gençlerimiz kültür ve sanata ilgisi büyük. Her geçen gün bu ilgi daha da artıyor. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kültür ve sanatla dağarcığını geliştiren, kendini geliştiren genç dimağlara bizim ülke olarak ihtiyacımız var. Terörü yok etmek istiyorsak, her türlü ayrışmayı yok etmek istiyorsak daha fazla konulara kafa yormamız gerekiyor. Bir ülke altyapı, hastane, fabrika, havaalanlarıyla gelişmiyor. Bütün bu maddi kalkınma adımlarını atarız ama insan kalitesini yükseltemezsek, geliştiremezsek kurduğumuz yapılar er ya da geç atıl kalır, işlemez hale gelir.

BİZE DÜŞEN GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMAKTIR

Bizim çalışkan, kültürlü, etkin, olgun, yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var. Maddi güç ve yüksek teknolojinin sağladığı imkanlarla nasıl insanlık dışı suçların işlenebildiğine şahit oluyoruz. İnsan yetiştiremeyorsanız elinizdeki güç bütün dünya için tehlikeye dönüşür. Biz gençlerimiz insani değerlerini, ahlaklarını yitirmesinler, iyiye ve daima güzele yönelsinler istiyoruz. Bunun için onların kültür ve sanatla zenginleşmelerini ve ülkemizi de zenginleştirmelerini bekliyoruz. Bu potansiyel zaten genç insanların hamurunda var. Bize düşen onların önünü açmak. Bunun karşılığını verdikleri eserlerle zaten fazlasıyla ödeyecekler. Gençlerimize destek olmak için her alanda büyük bir gayret içerisindeyiz. 15 yıldır gerçekleştirilen projelerle, verilen desteklerle gençlerimizin yolunu açmaya, geleceklerini aydınlatmaya devam ediyoruz.

BU PROJE TÜRKİYE'YE DAMGASINI VURACAK, ÖNÜNÜ AÇACAK

Yollar, barajlar, hastaneler, dev yatırımlar yaptık. Güçlü bir altyapı kurduk. Büyüyen, güçlenen, zenginleşen Türkiye'nin artık insan kalitesini daha üst seviyeye çıkaracak adımlara yatırımlarını daha çok yapması lazımdır. Gençdes projesi bu anlamda sembolik değeri çok yüksek olacak örnek bir projedir. Sanatçılara, yazarlara, çizerlere gerekli ihtimamı her zaman göstereceğiz. Gençlerimizi yormadan, enerjilerini ve heyecanlarını tüketmeden hayallerini gerçeğe dönüştürecek imkanı sağlayacağız. Türkiye'nin ideallerine yakışır kültür ve sanat ikliminin oluşmasına katkıda bulunabilirsek bundan daha büyük bir bahtiyarlık yoktur. Biz bu potansiyelin önünü açmakla Türkiye'yi geleceğe taşıyacak enerjiyi açığa çıkaracağımızın farkındayız. Bu projeyle Türkiye'nin geleceğine damga vuracak büyük kültür adamları, kadınları ortaya çıkacak. Büyük eserlerin önü açılacak.

BABAM BANA HEP 'OĞLUM MATEMATİĞE FİZİĞE KAFA YOR' DERDİ

Ben karne aldığımda babam diğer notları bırakır, spor, resim, müzik, bunları yüksek görürse "Ne kadar lüzumsuz işlerle uğraşıyorsun oğlum. Şu matematiğe, fiziğe kafa yor" derdi. Niye? O köyde doğmuş, büyümüş. Ömrünü fiziki çalışmayla geçirmiş. İşin zihinsel, sanatsal tarafına vakit ayıracak imkanı olmamış. Onun için hayat doğmak, çalışmak, çalışmak ondan sonra da dar-ı dünyadan göç etmek. Ama şimdi artık önümüzde çok güzel günler var. Çocuklarımız bir yandan müspet ilimleri, bir yandan sosyal ilimler, bir yandan da sanat öğreniyor. Benim torunum var piyano çalıyor. Ne kadar güzel. Biz mesela hep hayal ettik, bir enstrüman çalsak diye, çalamadık. Bunları görünce biz eski günlerin özlemini torunlarımızla gidermiş oluyoruz.

GENÇLERE YAPILAN YATIRIM BOŞA YAPILMIŞ YATIRIM DEĞİLDİR

Hepimizin amacı geleceğimiz olan gençler. Mutlaka gençlere daha çok yatırım yapmamız lazım. Bizi bilgi toplumuna taşıyacak olan da gençler. Ülkenin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin teminatı da gençler. Genç nüfusla niye övünüyoruz. Petrol, doğalgaz bir gün gelir biter. Bunlar mutlak zenginlikleriniz olabilir. Mukayeseli üstünlük sizi dinamik kılar. Gençlere yapılmış yatırım boşa yapılmış yatırım değildir. Hayal kuran fikir üreten gençlerimiz için bunun da ayrı bir şans olduğuna inanıyorum. İnşallah gençlerimiz bu imkanları en iyi şekilde kullanacak çok değerli eserler ortaya çıkaracaktır. Kültür ve sanat alanında Türkiye'yi daha ileri seviyeye taşımak için hükümet olarak kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha büyük hedeflere, daha büyük kazanımlar elde etmek için çalışmalarımıza hız verdik.

ALPULLU FABRİKASI'NIN TARİHİ İÇİN KIRKLARELİ'YE GİTTİM

2002 yılında 42 olan kültür merkezi sayımız 110'a çıktı. 47 adet gezici kütüphaneyle halkımıza hizmet veriyoruz. Eskiden kütüphanelere girmek festivaldi. Eskiden girerken merasim, çıkarken merasim. Her gün, her saat giremezsin. Hocam bir ödev vermişti. Sömestr tatilinde şu ödevi yap dedi bana. Ödev de Alpulla Şeker Fabrikası'nın kuruluşu. Kütüphanelere gittik ara tara yok. Karar verdim, düştüm yola gittim Kırklareli'ne. Fabrikaya gittim yalan yanlış, oradakilerin anlattığıyla ödevi hazırladım, 1 haftama maloldu. Şimdi öyle mi, hemen cep telefonu, bilgisayar, anan kim, baban kim bütün detayları öğreniyorsun. Dakikasında her türlü bilgi elinin altında. Bunu kim yaptı arkadaşlar? AK Parti iktidarı yaptı.

BU ÇOCUKLARI, BU GENÇLERİ ZEHİRLEYEMEYECEKSİNİZ

2006 Hakkari'deyiz. Sokakta çocuklardan başka kimse yok. Yanımızda 50-60 güvenlikçi. Çocuklar etrafımızı sardı bizimle bir ton fotoğraf çektirdiler. Peki dedik, fotoğrafları çektirdik, ne yapacaksınız, nasıl edineceksiniz dedim. "Koley" deiler. "E-mailimiz var e-maille gönder" dediler. Bu gençleri zehirleyemezsiniz, geleceğini karartamazsınız. Dünyayı avucunun içine almış bir gençlikten bahsediyoruz. Bugün onları istismar edebilirsiniz ama yarın bu ülkenin en vatansever evladı olarak karşınıza çıkacak. Bayrağı, milleti, devletiyle bir ve bütün olarak sizlere meydan okuyacak. 15 yılda 140 müzenin bakımı onarımı yapıldı. Müze sayısı 198'e, özel müze sayısı 220'e ulaştı.

BU GENÇLİK APOLİTİKTİR DİYENLER 15 TEMMUZ'DA GÖRDÜ

Şimdi her tarafta sanat, her tarafta tiyatro, her tarafta etkinlik. Devlet Opera Balesi 20016-2017'de gençlere yönelik tam 90 temsil vermiş. 28 bin seyirciye ulaşmış. Kültürel etkinlik alanında yaklaşık bin 400 projeye önemli ölçüde maddi destek sağlandı. Uzun metrajlı 420 film projesine destek verildi. 2 bin belgesele parasal destek verildi. Biz bu güzel ülkeye, bu millete, bu ülkenin gençlerine her zaman güvendik, her zaman inandık. Bunu en son 15 Temmuz gecesi gördük. Bu ülkenin gençleri apolitiktir, memleket meseleleriyle uğraşmaz, boş işlerle uğraşır diye acımasızca eleştirenler, göğsünü tanklara, toplara siper eden, bayrağını dalgalandıran gençleri gördüler. O alçak darbe girişiminde şehit olan bütün gençlerimiz de dahil hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık selamet diliyorum.

HDP AYAĞINI KALDIRIYOR HDP ONUN YERİNE BASIYOR

İnşallah milletimizin de anaysaa değişikliğine vereceği onayla 18 yaşını dolduran gençlerimiz de artık siyasetin içinde olacak. Bugüne kadar gençler seçsin ama seçilsin dediler. Gençlerimiz bugüne kadar sandığa gidip, oy verdiler. Ama ülkelerine hizmet etmek için aday olamadılar. Yeni anayasa değişikliğiyle seçilme yaşı 18'e düşüyor. CHP niye karşı çıkıyor, gençlerin CHP'ye bir zararı mı var? CHP'nin kafası yaşlanmış. CHP dünde kalmayı tercih ediyor. Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni bir gün, yeni bir şeyler söylemek lazım. AK Part iyeni şeyler söyleyen, yeni şeyler yapan bir iktidar. Bu anayasa değişikliğini çok abarttılar. Efendim rejim değişiyor, memleket elden gidiyor. Kim söylüyor HDP ayağını kaldırıyor, CHP oraya basıyor. Biri ayağını kaldırıyor biri onun yerine basıyor.

MİLLET SEN Mİ SEÇTİRMİYORSUN DEDİ KALKTI KENDİ SEÇTİ

Ey CHP ne hallere düştün? Atatürk'ün kurduğu partiye yakışıyor mu bölücülerle kolkola girmek. Millet iradesine karşı çıktı, Cumhurbaşkanını seçtirmedi, icatlar ortaya koydu. Millet sen mi seçtirmiyorsun, ben seçiyorum dedi ve Cumhurbaşkanını seçti. Şimdi yaptığımız iş orada yarım kalan işi tamamlamak. İşin özü budur. Cumhurbaşkanı halk seçiyorsa yetkilerini de, sorumluluğu da o verecek, hesabı da o soracak. Kimse abartmasın! Ne rejim derdi var ne de Türkiye'nin bölünme kaygısı var. Ülke bütün mezhepleriyle, meşrepleriyle daha çok kucaklaşacak milli irade daha da hakim hale gelecektir.