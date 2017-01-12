Başbakan Binali Yıldırım Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gitmeyeceğini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine gitmeyeceğini söyleyerek, anayasa değişikliği teklifine işaret etti ve 'şu andaki işimiz hepsinden önemli' dedi.

Cenevre'de tarihi zirve: Türkiye, Kıbrıs için şartlarını açıkladı

Adada birleşmenin sağlanması için garantör ülkelerden biri olan Türkiye adına ilk gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuştu. Çavuşoğlu konuşmasında Türkiye’nin garantörlük hakkı için ince bir açılım yaparken bundan vazgeçilmeyeceği mesajını verdi.