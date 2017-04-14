Başbakan Yıldırım: Bu sistemde eyalet sistemi varsa bugün Başbakanlığı bırakım

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

BİZ 'HAYIR' DİYENLERİ DENİZE DÖKMEYİ VAADETMİYORUZ

Pazar günü kararımız ortaya çıkacak. Vatandaş sandığa gidecek ve bir karar verilecek. Verilen karar ülkemiz, milletimiz için en iyi karar olacak. Bunda hiçbir endişemiz yok. Biz bazıları gibi hayır oyu verenleri denize dökmeyi vaadetmiyoruz. Hayır verenleri hain ilan etmiyoruz. Sadece şunu söylüyoruz; Türkiye bundan sonra 1982 yılı darbe anayasası ile yoluna devam mı edecek, yoksa ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak toplumla yeni bir devlet arasında bir sözleşme mi yapılacak.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YAPISI ÜNİTERDİR

Getirdiğimiz değişiklik rejim değişikliği değil; hükümet sistemi değişikliğidir. Türkiye'nin rejim meselesi 1923'de bitmiştir. Cumhuriyet kurulmuştur, Ankara başkenttir, bayrağı ayyıldızlı al bayraktır. Türkiye milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Bugünlerde artık başka bir şey bulamayanlar Türkiye eyalet sistemine geçecek diyorlar. Şimdi onu yaymaya başladılar. Eyalet sistemi dediğiniz şey bir merkezi hükümet olur, federal hükümet bir de hükümetçikler olur. Eyalet sistemi budur. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında bir de Konya'da yerel hükümet. Böyle bir şey var mı? Türkiye'nin Cumhuriyetle beraber üniter devlet yapısı Anayasa'nın ilk üç maddesinde tanımlanmıştır, yerini almıştır. Bunun üzerine tartışma yapmak bu ülkeye çok büyük haksızlıktır.

DEĞİŞİKLİKTE BÖYLE BİR ŞEY VARSA HEMEN İSTİFA EDERİM

Biz neyin mücadelesini veriyoruz. PKK'yla, FETÖ'ye tek devlet, tek millet, üniter yapı mücadelesini veriyoruz. Anayasa'nın 9. maddesine "yargı bağımsız ve tarafsızdır" ibaresini koyduk. Bunun dışında hiç değişiklik yok. Eğer bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa ben bugün bu görevi, hem parti genel başkanlığını, hem Başbakanlık görevini anında bırakacağım. Biz hayatımızı bu iş için verdik. Mücadelemiz bunun için. Böyle bir iftirada bulunmak şehitlerimizin ruhunu incitmektir. Gazilerimize en büyük hakarettir.