Başbakan Yıldırım: Bu ülkeyi bölmeye çalışanların alnını karışlarız

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde partisince düzenlenen mitinge katılarak, halka hitap etti.

Vatandaşlara, "Niye bu pazar günü 'evet' diyeceğiz?" diye soran Yıldırım, "Çünkü ülkemizi bölmeye çalışan PKK 'hayır' diyor, o halde ne diyeceğiz? Feto 'hayır' diyor, o halde ne diyeceğiz? Avrupa'nın bazı ülkeleri 'hayır' diyor, o halde ne diyeceğiz? Kandil'den diyorlar ki 'hayır için çalışın, çok çalışın 'evet' çıkarsa, biz biteriz' diyorlar. 'Evet' çıkacak mı? Bunlar da bitecek mi? Kandilleri sönecek mi?" değerlendirmesini yaptı.

"Kılıçdaroğlu diyet borcun mu var?"

Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"15 Temmuz'a Kılıçdaroğlu ne diyor biliyor musun? 'Tiyatro, tiyatro', 'kontrollü darbe' diyor. Bu alçaklar, bu teröristler bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na ateş açarken, Başbakanı'na ateş açarken, Kılıçdaroğlu'na yol açtılar, yol. Kılıçdaroğlu diyet borcun mu var? O gün madem bu bir tiyatroydu niye geldin Yenikapı'ya? Yenikapı'da darbeyi lanetledin, sonra ne oldu tehdit mi aldın söyle?"

"Gün geçmiyor ki yeni bir iftira, yeni bir yalan ortaya konmasın"

Türkiye'nin önemli bir kararın arifesinde bulunduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Gün geçmiyor ki yeni bir iftira, yeni bir yalan ortaya konmasın. En son yalan 'Türkiye bölünecekmiş, eyaletlere ayrılacakmış' hadi oradan. Şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakları bize vatan yapan, bu ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran bu millet bunlara izin verir mi? Bu ülkeyi bölmeye çalışanların alnını karışlarız. Bu millet istiklal mücadelesini yaptı ve Türkiye'nin tapusunu aziz milletimize şehitlerimiz emanet etti. Şehitlerimize, gazilerimize en derin şükranlarımızı sunuyoruz, onlar bizim başımızın tacıdır, bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. Hepimiz bugün de yarın da gelecekte de ülkemizin, vatanımızın, milletimizin birliği için, beraberliği için hazırız, gece gündüz hazırız."