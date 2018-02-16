Başbakan Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
Başbakan Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Bulgaristan Başbakan Borisov ile bir araya geldi.
- AA
Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.
54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın yapıldığı Bayerischer Hof Oteli'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile diğer yetkililer katıldı.
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