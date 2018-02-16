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Başbakan Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Başbakan Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Bulgaristan Başbakan Borisov ile bir araya geldi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.

54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın yapıldığı Bayerischer Hof Oteli'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile diğer yetkililer katıldı.

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