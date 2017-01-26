Başbakan Yıldırım: Bunlara millet gülüp geçiyor, böyle bir şey yok

Başbakan Binali Yıldırım, Bilkent Otel'de yapılacak Adli Veri Bankası tanıtım töreni ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) binasında düzenlenecek Dünya Gümrük Günü kutlama programında konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Pilot uygulama çerçevesinde Türk ve İran TIR'larının bilgi aktarımı elektronik ortamda gerçekleşecektir. Sonuçları BM bünyesindeki TIR sözleşmesine taraf 70 ülkeyle paylaşıldı. Gürcistan'la planladığımız e-TIR pilot projesini de başlattığımızı söylemek istiyorum. Ticaretin kolaylaştırılması konusunda birtakım etkinlikler düzenlendi. Ödül alan panele katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Gümrük kapılarımız ülkemizin dış dünyaya açılan yüzüdür. Dünyayla bütünleştiğimiz noktalar var. Bu kapılarda yaşanan olaylar, sıkıntılar ülkenin imajına, itibarına zarar veriyor. Gümrükler güvenlik kadar önemlidir. Bu konunun ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu yaşadığımız bir hadiseyle çok açık gördük.

Cumhuriyet tarihinin deniz yoluyla en büyük kaçakçılığı önlendi. 100 tonu aşkın bir sigara kaçakçılığı önlenmiş oldu. Küressel ticaret, 2009 küresel kriziyle beraber küçülmeye başladı. Bir anlamda dünyanın zenginleşmesi yavaşladı, hatta bazı yerlerde fakirleşmeye başladı. Küresel ticaretin bu ortamında eğer biz gümrüğü sıkarsak işler bir başka olur. Gümrükleri para kazanma amacına dönüştürürsek, taşımacılığı para kazandırma amacına dönüştürürsek bilmeden ayağımıza sıkmış oluruz. Ticaret kısıtlanır, yavaşlar ve alan da satan da kaybeder. Gümrüklerde şüphecilikten ziyade altyapı bütün yönleriyle tesis edip, gerekli emniyet tedbirlerini almak, malın, sermayenin, insanların serbestçe hareket etmesi sağlamak nihai hedef olmalıdır.

Duvarlar örerek, yüksekliği arttırarak dünyadaki huzursuzluğun önüne geçemeyiz. Bunun yolu adil olmaktır, güçlünün daha az güçlü karşısında insanlık normlarına uygun olarak hareket etmek, gücünü güçsüzler karşısında kötüye kullanmamaktan geçiyor. Bölgemizde son 5-6 yıldan beri yaşanan savaşlarda Türkiye'nin ortaya koyduğu fedakârlığı, 3 milyon yerinden, yurdundan edilen insanlara kucak açtığı, ekmeğini paylaştığı dikkate alınırsa bu noktada gelişmiş dünya ülkelerinin konuşmaktan fazla katkısı olmadığını kolayca görebiliriz. Türkiye bugüne kadar Suriye, Irak ve bölgeden kaçan insanlara 26 milyar dolar kendi öz bütçesinden katkı sağladı onların her türlü ihtiyaçlarını karşıladı, eğitim, sağlık, barınma, iaşe, ibade her ihtiyaçlarını karşıladı. BM'ye bağlı 200 ülkeden gelen para 500 milyon dolar civarında.

Duvarlar örerek, yüksekliği arttırarak dünyadaki huzursuzluğun önüne geçemeyiz. Bunun yolu adil olmaktır, güçlünün daha az güçlü karşısında insanlık normlarına uygun olarak hareket etmek, gücünü güçsüzler karşısında kötüye kullanmamaktan geçiyor. Bölgemizde son 5-6 yıldan beri yaşanan savaşlarda Türkiye'nin ortaya koyduğu fedakârlığı, 3 milyon yerinden, yurdundan edilen insanlara kucak açtığı, ekmeğini paylaştığı dikkate alınırsa bu noktada gelişmiş dünya ülkelerinin konuşmaktan fazla katkısı olmadığını kolayca görebiliriz. Türkiye bugüne kadar Suriye, Irak ve bölgeden kaçan insanlara 26 milyar dolar kendi öz bütçesinden katkı sağladı onların her türlü ihtiyaçlarını karşıladı, eğitim, sağlık, barınma, iaşe, ibade her ihtiyaçlarını karşıladı. BM'ye bağlı 200 ülkeden gelen para 500 milyon dolar civarında.

Bütün dünyayı bölgemizde yaşanan bu drama daha duyarlı hale gelmesini bekliyoruz. 55 milyon mülteci var. 200 ülkenin belki de 150'sinden fazlasının nüfusundan daha fazla. Bu sürdürülebilir bir şey değil. ABD, Avrupa sınırlarını ne kadar duvar örerse örsün bu gerçekten kendini kurtaramaz. Küresel yardımlaşma, karşılıklı işbirliği içerisinde bölgesel ve küresel sorunlarını çözmek birinci derecede sorumluluğu haline gelmiştir. Türkiye sadece mültecileri 5-6 yıldır ülkesinde misafir etmiyor, onlara gereken her türlü imkanı sağlamıyor aynı zamanda Suriye'de devam eden bu anlamsız savaşın sona erdirilmesi için son 6 ay içerisinde çok büyük inisiyatif ve sorumluluk alıyor. Bugün Suriye'de ortaya koyduğumuz tutum çözümün de başlangıcı olmuştur.

Bundan sonraki adım BM bünyesinde diğer paydaşların da devreye girerek Suriye'de kalıcı çözümün, siyasi istikrarın süreklilik haline getirilmesi en önemli görevimizdir. Bölgede barışın yeşermesi Türkiye'de terörle mücadelenin bir anlamda çok daha etkin bir şekilde yapılmasına vesile olacaktır. Türkiye her alanda kalkınmasını hızla sürdürüyor. Türkiye şirket kurulması, şirketlerin tasfiyesi konusunda yaptığı düzenlemelerle şirket kurma kolaylığında dünyanın 14. ülkesi haline geldi. 87'den 14'e geldi. İnternetin yaygın kullanılmasından istifade ederek bütün verilerin bir yerde toplanmasıyla beraber tek pencerede kurumları dolaştırmadan işleri birkaç dakikada halledebiliyorsunuz.