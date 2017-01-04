Başbakan Yıldırım: Bütün şer güçler bir araya gelmiş vaziyette
TESK ve TESKOMB heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul eden Başbakan Yıldırım, Sur'da dönüşümün başlaması dolayısıyla düzenlenen törene canlı bağlantıyla katıldı.
Sur'da dönüşümün başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Ankara'dan canlı bağlantıyla katılan Başbakan Yıldırım, "Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye'nin birliğine beraberliğine zarar vermek için bütün şer güçler bir araya gelmiş vaziyette. Ama onların hesap edemediği bir şey var o da bu milletin memleket aşkı ve bayrak aşkı." dedi.
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