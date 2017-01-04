Başbakan Yıldırım: Bütün şer güçler bir araya gelmiş vaziyette

Sur'da dönüşümün başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Ankara'dan canlı bağlantıyla katılan Başbakan Yıldırım, "Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye'nin birliğine beraberliğine zarar vermek için bütün şer güçler bir araya gelmiş vaziyette. Ama onların hesap edemediği bir şey var o da bu milletin memleket aşkı ve bayrak aşkı." dedi.