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Başbakan Yıldırım: Bütün şer güçler bir araya gelmiş vaziyette

TESK ve TESKOMB heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul eden Başbakan Yıldırım, Sur'da dönüşümün başlaması dolayısıyla düzenlenen törene canlı bağlantıyla katıldı.

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Sur'da dönüşümün başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Ankara'dan canlı bağlantıyla katılan Başbakan Yıldırım, "Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye'nin birliğine beraberliğine zarar vermek için bütün şer güçler bir araya gelmiş vaziyette. Ama onların hesap edemediği bir şey var o da bu milletin memleket aşkı ve bayrak aşkı." dedi.

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