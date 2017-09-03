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Başbakan Yıldırım: Büyük zafer, milli birlik ve dayanışmanın neticesidir

Başbakan Yıldırım, Sivas Kongresi'nin 98. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanan büyük zafer, milli birlik ve dayanışma ruhunun en anlamlı neticesi olmuştur.' dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Sivas Kongresi'nin 98. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Atatürk'ün 'Cumhuriyetin temelini burada attık' diyerek önemini vurguladığı Sivas Kongresi'nin 98. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullanan Yıldırım, Sivas'ın 4 Eylül 1919 tarihinden itibaren 108 gün boyunca İstiklal Mücadelesi'nin karargahı olduğunu anımsattı. 

Yıldırım, Sivas Kongresi'nde "manda ve himaye asla kabul olunamaz" kararının alınmasıyla, Milli Mücadelenin gayesinin bütün dünyaya ilan edildiğini belirtti.

Aziz milletin burada alınan kararlarla, vatanını, bayrağını ve hürriyetini korumak için şanlı bir milli mücadele yürüttüğünü ve zafere ulaştığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanan büyük zafer, milli birlik ve dayanışma ruhunun en anlamlı neticesi olmuştur. Birlik ve beraberlik devam ettikçe, inanıyorum ki ülkemizin hukukuna, kardeşliğimize ve demokrasimize yönelebilecek her türlü tehdit bertaraf olmaya mahkum olacaktır. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün istiklal kahramanlarımızı hürmetle anıyor, vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum."

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