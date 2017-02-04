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Başbakan Yıldırım: Çamlıca TV kulesi İstanbul'un en yüksek yapısı olacak

Çamlıca TV Kulesi'de incelemelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım açıklama yapıyor. Binali Yıldırım, 'Bu kule tamamlandığında İstanbul'un deniz seviyesinden en yüksek yapısı olacak' dedi.

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Bu kule tamamlandığında İstanbul'un deniz seviyesinden en yüksek yapısı olacak. İstanbul Çamlıca TV Kulesi 4,5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacak

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