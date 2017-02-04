Başbakan Yıldırım: Çamlıca TV kulesi İstanbul'un en yüksek yapısı olacak Çamlıca TV Kulesi'de incelemelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım açıklama yapıyor. Binali Yıldırım, 'Bu kule tamamlandığında İstanbul'un deniz seviyesinden en yüksek yapısı olacak' dedi.