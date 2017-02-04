Başbakan Yıldırım: Çamlıca TV kulesi İstanbul'un en yüksek yapısı olacak
Çamlıca TV Kulesi'de incelemelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım açıklama yapıyor. Binali Yıldırım, 'Bu kule tamamlandığında İstanbul'un deniz seviyesinden en yüksek yapısı olacak' dedi.
Bu kule tamamlandığında İstanbul'un deniz seviyesinden en yüksek yapısı olacak. İstanbul Çamlıca TV Kulesi 4,5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacak
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.