Başbakan Yıldırım, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında askerlere hitap etti

İzmir ziyareti kapsamında dün gece Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında incelemelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım'ın askerlere hitaben yaptığı konuşmanın da yer aldığı görüntüler medya ile paylaşıldı.

Başbakan Yıldırım, askerlerin vatan savunmasında vazgeçilmez değerler olduğunu belirterek, askerlere özellikle son dönemde icra ettikleri terörle mücadelenin yanı sıra caydırıcı ve önleyici çalışmalar nedeniyle tebriklerini iletti.

- Fırat Kalkanı Harekatı

Askerlerin Fırat Kalkanı Harekatı ile koalisyon güçleriyle icra edilen kara harekatında gösterdiği başarının takdire şayan olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Sadece Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında toplam bin 428 sorti gerçekleştirilerek 2 bin 311 hedef imha edilmiş, DEAŞ terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede büyük bir zafer kazanılmıştır. Ülkemizin sınır güvenliğini hakkıyla sağlamak için en tehlikeli görevlerden kaçınmayarak bir kahramanlık örneği gösterdiniz. Bu zor süreçlerde yüce milletimizin duası ve desteği hep sizlerle beraber oldu. Milletimiz size güveniyor, sizler de bu zor zamanlarda üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getiriyorsunuz. Yine Suriye hududumuzun üzerinde 2016-2017 uçuş eğitim yılında 965 saat boyunca 393 sorti gerçekleştirerek önemli bir görev ifa ettiniz. Bunun yanı sıra Ege, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz faaliyetlerde de milletimizin, devletimizin, ordumuzun gücüne güç kattınız." diye konuştu.

- "Siz o gece bu güzel ülkeyi korudunuz"

Yıldırım, 15 ay önce 15 Temmuz gecesi Silahlı Kuvvetlerin içine sızmış bir grup hainin Türkiye'yi işgal etmeye kalkıştığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu terör örgütüne yönelik operasyonlarımız her an devam ediyor. Biz memleketimizi tam anlamıyla biliyoruz ve inanıyoruz ki bu darbe girişiminin içinde yer alan caniler ne şanlı Silahlı Kuvvetlerimizle ne de askerlik mesleğiyle yakından uzaktan alakası yoktur. Bunlar asker kıyafeti içerisinde terör örgütünün elemanlarıdır. Kırk yıldır ördükleri ihanet hırkalarını sırtlarına geçirmiş ve o gece ülkemizi karanlığa boğmak istemişlerdir. Şimdi bu örgüte yönelik adli süreçler işliyor. Bu vesile ile vatan şehitlerinin ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ederken, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Ayrıca bu hain kalkışma sırasında milletin emanetini demokrasi ve milli iradeyi kahramanca savunan Türk Hava Kuvvetlerimizin yiğit personellerine teşekkür ediyorum. O gece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'hattı müdafaa yok, sathı müdafaa var, o satıh bütün vatan toprağıdır.' İşte siz o gece bu güzel ülkeyi korudunuz, bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz. Bu darbe girişiminin ardından şimdi ordumuzu da bu FETÖ mikrobundan arındırıyor ve ihtiyaçlar dahilinde gerekli düzenlenmeleri yapıyoruz."

- Terörle mücadelede İHA ve SİHA'ların rolü

Hava Kuvvetleri'nin daha etkin, daha güçlü çalışması için filo konuşlandırmalarının yeniden yapılandırıldığını anlatan Yıldırım, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Bu filolarımızı çok rollü olarak tefrik ettik. Mevcut sanayi sistemimizi güçlendirmek adına uzun ve orta menzilli hava ve füze sistemlerini değerlendiriyoruz. Yerli ve milli üretimimizin olan İHA'larla, SİHA'larla Türkiye'yi, sınırlarımızı keşif ve gözetleme faaliyetleriyle eksiksiz takip ediyoruz. Ayrıca SİHA'lar terörle mücadelede çok üstün bir görev yapıyor. Tabii ki her alanda olduğu hava kuvvetlerimizde de en önemli unsur insandır. Daha donanımlı pilot, subay, astsubay yetiştirmek için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz."

Başbakan Yıldırım, hava kuvvetlerinin kendileri için gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Uluslararası Anadolu Kartalı eğitimleri kapsamında 15 senede 14 yabancı ülke kuvvetlerinden muharebe eğitimi aldık. Bu eğitimlerde 33 binden fazla personel görev yaptı. Bununla birlikte Anadolu Anka’sı tatbikatı kapsamında 2002'den bu yana 7 ülkenin katılımıyla 14 adet arama kurtarma tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Almış olduğunuz eğitimlerde gerçekleştirdiğiniz bütün faaliyetlerde sizlere başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, ziyareti sırasında konuşma yaptığı alandaki bir eğitim uçağına binerek, fotoğraf çektirdi.