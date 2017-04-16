Başbakan Yıldırım: Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan ortaokulda oyunu kullandı. Başbakan Binali Yıldırım, 'Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar, en güzel karardır' dedi.
- İHA
Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Başbakan Yıldırım, “Güzel İzmir’in Menderes ilçesindeyiz. Oyumuzu verdik, vatandaşlık görevimizi yaptık. Şimdi de işimize gücümüze bakacağız. Bugün Türkiye’nin her köşesinde 81 velayetimizde, ilçelerimizde, köylerimizde vatandaşlarımız huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde, medeni bir şekilde oylarını veriyorlar. Tercihlerini yapıyorlar. Akşam olup sandıklar açılınca sonuçlar ortaya çıkacak. Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar en güzel karardır” dedi.
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