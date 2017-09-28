Başbakan Yıldırım: Sağlık Bakanıma talimatı verdim, bu yanlışı yapanlara hesabını anında soracağız

Başbakan Binali Yıldırım, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Çorum'da da büyük hizmetlerle Türkiye'nin kalkınmasına aynı şekilde katkı sağladık. Bugün toplu açılışını yapacağımız Çorum bu eserlerle daha da güzel olacak, daha da gelişecek. Artık eserleri birer birer açmaya yetişemiyoruz, onun için de toplu toplu yapıyoruz. Bugün 64 eserin açılışını yapacağız. Biz AK Parti olarak başından beri siyasette bir önemli konuya hep vurgu yapıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.

KIZDIRAN ŞİKAYET

Az önce burada hanım kardeşlerimizden bir tanesi dedi ki, Çorum'da hastanelerde bize iyi muamele yapmıyorlar. Hizmetlerden yeterince memnun değiliz. Bakın Sağlık Bakanıma talimatı verdim, yarından itibaren bu yanlışı yapanlara hesabını anında soracağız.

EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ ORADA YAŞAYANLARA YAPIYORLAR

Birkaç gün önce Kuzey Irak'ta bir referandum oldu. Bakın, sevgili kardeşlerim, bütün dünyanın karşı çıkmasına rağmen, Türkiye'nin ikazına rağmen inatla bunu gerçekleştirdiler. Biz bu topraklarda bin yıldan fazla Türk, Kürt, Arap, Türkmen, Çerkez, her mezhepten vatandaşlarımızla beraber yaşıyoruz. Bunun en büyük örneği Çorum'dur. Çorum kardeşliğin şehridir. Kişisel ihtirasları yüzünden orada ayrılık tohumları serpenler en büyük kötülüğü Kuzey Irak'ta yaşayanlara yapıyor.

Ükemizin güney hudutlarında yapay devlet kurma girişimi olursa Türkiye bunu ulusal güvenlik meselesi sayacaktır. Bölgede zaten yeterince sorunumuz var başka sorun istemiyoruz.