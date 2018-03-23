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Başbakan Yıldırım: Patriot'lar S-400'lere bir alternatif değil

Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, 'ABD ile görüşmelerini yaptığımız Patriot'lar S-400'lere bir alternatif değil.' dedi.

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Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "ABD ile görüşmelerini yaptığımız Patriot'lar S-400'lere bir alternatif değil." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

PATRIOT FÜZELERİ

Türkiye NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. ABD Suriye'de bir takım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefiğimizdir. (Patriot) Bunlar S-400'lere alternatif değildir.

FETÖ

Arkadaşımızla Hayati Yazıcı Bey görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye topyakün olarak başına en büyük belalardan biri olan FETÖ ile amansız mücadele veriyor. Bu mücadele hakkında şüphe uyandıracak her türlü girişim asla ve asla kabul edilemez. Bir arkadaşımızın bu yönde kuşkuları varsa bunu kamuoyu ile paylaşmak değil partimizin yetkili organlarına ya da yargıya intikal ettirilmesi daha doğru bir yol olur.

ERBİL'E UÇUŞ YASAĞI

Bir şekilde tasvip etmediğimiz Kuzey Irak refarandumu sonrasında hava sahası kapanmıştı. Irak merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahasını bugün itibariyle açıyoruz. Erbili kapsayacak, Süleymaniye bu uygulamanın dışında olacak.

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