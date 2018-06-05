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Başbakan Yıldırım: Dağa çıkışlar sıfır seviyesine yaklaştı

Başbakan Yıldırım, 'Şunu mutlulukla söylemek isterim, artık bölgede dağa çıkışlar hemen hemen sıfır seviyesine yaklaştı. Bu çok önemli ve kayda değer bir gelişme.' dedi.

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Başbakan Binali Yıldrım, 81 ilden gelen öğretmenlerle Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftar programında konuşma yaptı.

Başbakan Yıldırım, "Şunu mutlulukla söylemek isterim, artık bölgede dağa çıkışlar hemen hemen sıfır seviyesine yaklaştı. Bu çok önemli ve kayda değer bir gelişme." dedi.

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