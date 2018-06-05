Başbakan Yıldırım: Dağa çıkışlar sıfır seviyesine yaklaştı Başbakan Yıldırım, 'Şunu mutlulukla söylemek isterim, artık bölgede dağa çıkışlar hemen hemen sıfır seviyesine yaklaştı. Bu çok önemli ve kayda değer bir gelişme.' dedi.