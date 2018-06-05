Başbakan Yıldırım: Dağlarda da şehirlerde de devletin hakimiyeti devam ediyor

Başbakan Binali Yıldırım, "153 yayla şu anda açıldı, diğerleri de açılıyor peyderpey. Yani eskiden terör şehri esir almıştı, korku kol geziyordu. Şimdi şehirde de yoklar, dağlarda da yoklar. Dağlarda da şehirlerde de elhamdülillah devletin hakimiyeti devam ediyor. Vatandaşlarımız rahat bir nefes aldı." dedi.