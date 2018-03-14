Başbakan Yıldırım: Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir

Başbakan Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da, APA haber ajansına konuştu.

Türk milletinin Azerbaycanlı kardeşlerini ayrı görmediğini söyleyen Yıldırım, Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ve diplomatik ilişkileri kuran ilk ülke olarak o günden bu güne iyi günde de kötü günde de birlikte olduklarını belirtti.

Birlikte önemli projelere imza attıklarını ifade eden Yıldırım, Türk iş adamlarının Azerbaycan'daki yatırımlarının 10 milyar doların üzerinde olduğunu, Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımlarının da 10 milyar doları geçtiğini bildirdi.

Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecine de değinen Yıldırım, tüm dünyanın Azerbaycan'ın haklı olduğunu kabul ettiğini fakat çözüm konusunda mesafe alınamadığını dile getirdi.

Yıldırım, "Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında. Bu sorunun çözümü sadece Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunun çözümü anlamına gelmiyor. Tüm bölgenin istikrar ve güvenliği için önemli bir meseledir." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte gerçekleştirdiği Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve TANAP gibi projelerin önemine değinerek, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin benim için özel önemi var. Bakan olduğum yıl bu projeyi gündeme getirdim. O zaman hiçkimse inanmadı. Herkes dudak büktü, gülümsedi. Fakat mücadele ettik, yılmadık. Proje, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatlarıyla, Gürcistan'ın da ikna edilmesiyle başladı. Uzun sürdü fakat birçok engele rağmen sonunda projeyi tamamladık. Bir hayalin gerçeğe dönüşmesi herkes için önemli fakat benim için daha özel önemi var." diye konuştu.

- Suriye'deki savaş

Suriye krizi konusundaki soruyu yanıtlayan Yıldırım, Türkiye'nin bu ülkeyle 911 kilometre sınırı bulunduğunu, dolayısıyla orada yaşanan gelişmelerin Türkiye için önem arzettiğini bildirdi.

Suriye'de 7 yıldır iç savaş yaşandığını ve idari boşluk oluştuğunu ifade eden Yıldırım, Türkiye'de 3,5 milyondan fazla Suriyeli'nin yaşadığını, onlarla ekmeklerini paylaştıklarını söyledi.

Yıldırım, "İran, Rusya ve Türkiye olarak çözüm için inisiyatif aldık, gayret gösteriyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi için öncülük ediyoruz. Suriye'de birçok ülke var. Gerçek anlamda çözüm için uğraşanları ararsanız Türkiye dışında fazla ülke yok. Konu Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. DEAŞ, PKK, PYD/YPG gibi örgütler Türkiye'ye tehdittir. Türkiye olarak Suriye'nin bir karış toprağında bile gözümüz yok. İstiyoruz ki o bölgeden ülkemize tehdit sona ersin. Bunun için Afrin'de teröre karşı operasyon yapıyoruz." dedi.

Son 7 ayda o bölgeden Türkiye'ye bine yakın saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Buna bizim kayıtsız kalmamız beklenemez. Adım adım o topraklardaki teröristler temizleniyor. Afrin ilçe merkezi de kuşatılmış vaziyettedir. 'Bu operasyon niye 50 gün sürdü' diye soranlar var. Biz başkaları gibi sivil, terörist farketmeksizin bombalamıyoruz. Bunu söyleyen ülkelerin geçmişlerine bakıldığında çok ciddi sivil katliamları vardır. Siville teröristi birbirinden ayırarak gidiyoruz, bu da zaman alıyor. Bazı dostlarımızın bölgedeki faaliyetleri bizi rahatsız ediyor. Terör örgütleriyle iş birliği yapıp başka terör örgütlerini yok etmek gibi bir yanlış içerisinde olan NATO ülkeleri var. Onların bir an önce bu yanlıştan dönmesini istiyoruz."

- Türkiye-ABD ilişkileri

Yıldırım, Rex Tillerson'un ABD Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmasından sonra iki ülke ilişkilerinin nasıl gelişeceğinin tamamen ABD'ye bağlı olduğunu söyledi.

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin kırmızı çizgileri bellidir. Teröre karşı mücadelede arkasında ABD de olsa Türkiye için farketmez ve gereği neyse yaparız. ABD, Türkiye'de demokratik düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışan FETÖ liderine sahip çıkmamalı ve derhal iade etmelidir. Bizim için ciddi tehdit olan teröre karşı net bir tavır sergilemeli ve teröristlerle iş birliğinden vazgeçmelidir. Türk halkının olumlu kanaatini kazanacak adımlar atmalıdır. Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir. İlişkilerin geleceğini prensipler belirleyecektir. Türkiye bölgede istikrar ve barışı temsil ediyor. Komşularımızla iyi geçinmek, dostluklarımızı artırmak, düşmanlıklarımızı azaltmak istiyoruz. Ama birisi ülkemize göz dikerse, kötü emeller beslerse bunu da karşılıksız bırakmayız. Daha önce Mike Pompeo ile CIA başkanıyken Türkiye'de görüştük. Oldukça verimli bir görüşme yapmıştık. Yeni görevinde biz önyargılı değiliz. Performansını göreceğiz ona göre biz de gereğini yapacağız."