Başbakan Yıldırım, Deniz Baykal'la telefonda görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
- İHA
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’da tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü. Başbakan Yıldırım, “Geçmiş olsun” dileklerini yineleyerek, Baykal'dan tedavi süreci ve sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.
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