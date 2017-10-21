Başbakan Yıldırım, Elazığ Valisi Çetin Oktay'ı ziyaret etti Yıldırım, Elazığ programını kapsamında Valili'ğe ziyarette bulundu. Burada polis tören mangası tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan şehirdeki yatırımlara ve yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldı.