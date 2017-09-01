Başbakan Yıldırım, Etiyopya Başbakanı Desalegn ile görüştü

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Desalegn ile görüşmesinde, Etiyopya ile iyi ilişkilere verilen önemi vurguladı.

Görüşmede, FETÖ ile mücadele konusundaki kararlılık ve ortak irade bir kez daha teyit edildi.