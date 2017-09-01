Başbakan Yıldırım, Etiyopya Başbakanı Desalegn ile görüştü

<p> Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Desalegn ile görüşmesinde, Etiyopya ile iyi ilişkilere verilen önemi vurguladı.</p> <p> Görüşmede, FETÖ ile mücadele konusundaki kararlılık ve ortak irade bir kez daha teyit edildi.</p>
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