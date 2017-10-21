Başbakan Yıldırım, Fırat Üniversitesi'nde konuşma yapıyor

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin etrafında bir şer çemberi oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Ama şunu herkes bilsin. Bu aziz millet 15 Temmuz'da herkese, bilen bilmeyen, yedi düvele Türk milletinin nasıl bir millet olduğunu göstermiştir. Bayrağı indirmemiş, ezanları dindirmemiştir. Onun için ülkemizin geleceği her bakımdan parlaktır. Yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacak, hiç endişeniz olmasın." dedi.