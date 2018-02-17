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Başbakan Yıldırım, Fransa Başbakanı Philippe ile görüştü

Yıldırım-Philippe görüşmesinde, Türkiye'nin Fransa'yı önemli bir ortağı olarak gördüğü ve ilişkilerin her veçhesinin güçlendirilmesinden yana olduğu belirtildi.

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Başbakan Binali Yıldırım ile Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in görüşmesinde, Türkiye'nin Fransa'yı önemli bir ortağı olarak gördüğü ve ilişkilerin her veçhesinin güçlendirilmesinden yana olduğu belirtildi.
 
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın, 54'üncü Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Fransız mevkidaşı Philippe ile görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.
 
Fransa ile ilişkilerde son dönemde yakalanan ivmeden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, Türkiye'nin Fransa'yı önemli bir ortağı olarak gördüğü ve ilişkilerin her veçhesinin güçlendirilmesinden yana olduğu vurgulandı.

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