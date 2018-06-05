Başbakan Yıldırım: Gençlerimiz kendilerini terör maşası olarak kullananlara 24 Haziran'da ders verecek

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, Van'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım, "Gençlerimiz kendilerini yıllardır terör maşası olarak kullananlara hak ettiği dersi 24 Haziran'da verecek." dedi.

"Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da teröre karşı dimdik durmaktır"

Yıldırım, "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da teröre karşı dimdik durmaktır, Yenikapı ruhunu yaşatmaktır, teröre geçit vermeyen Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır." ifadesini kullandı.

"Yok böyle bir şey"

Başbakan Yıldırım: "Türkiye partisi olacağım, diye HDP sizden destek istedi değil mi? Siz de inandınız, oy verdiniz. Sonra ne oldu? Kandil'in emrine girdiler. 'Kandil'in emrindeyiz' dediler. Oyu Kürt kardeşimden alacaksın, ondan sonra Kandil'e selam duracaksın. Yok böyle bir şey." diye konuştu.