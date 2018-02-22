Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
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