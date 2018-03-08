Başbakan Yıldırım girişimci kadınları kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, "Kadınlarımızın toplumda daha etkin yer almaları için sürekli düzenlemeler yapıyoruz. Anayasada kadına pozitif ayrımcılığı getirdik." dedi.

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kars'ın merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve başarılı çalışmalarla köylerinin tanıtımında önemli rol oynayan Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Ömür ve beraberindeki kadınları kabul etti.

Binali Yıldırım, kabulde yaptığı konuşmada, "Sizleri buraya davet etmemizin sebebi, Anadolu'nun imkanları kısıtlı bir köyünde, ne kadar güzel şeylerin yapılabileceğini daha çok Türkiye'ye tanıtmaktır." dedi.

"Anayasada kadına pozitif ayrımcılığı getirdik"

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'nin çalışmalarının, Türkiye sınırlarını da aştığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bütün kadınlar el ele vererek burada bir kültürü yaşatmak, o bölgenin doğal zenginliklerini en iyi şekilde tanıtmak, aynı zamanda da ekonomiye, aile ekonomisine katkı sağlamak için bir araya gelmişsiniz. Bunu kendi kendinize yeterli olabilmenin, bu özgüvene sahip olabilmenin verdiği bir başarı öyküsü olarak görüyoruz. Kadın bizim başımızın tacıdır. Peygamberimiz, 'Cennet annelerin ayağı altındadır.' diye boşuna söylememiş. Kadınlarımızın toplumda daha etkin yer almaları için sürekli düzenlemeler yapıyoruz. Anayasada kadına pozitif ayrımcılığı getirdik."

Dernek üyelerini tebrik eden Yıldırım, Boğatepe'nin tüm ülkeye örnek bir köy olduğunu söyledi.

Muhabir: Sinan Uslu