Başbakan Yıldırım: Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ne açık bir mesajdır
Başbakan Binali Yıldırım, “Kudüs kararı hakikaten tarihi bir karardır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda açık ara farkla ABD Başkanın tek taraflı aldığı, uluslararası hukuka, BM’nin daha önceki kararlarına tamamen ters olan bu karar, BM Genel Kuruluna üye ülkelerin büyük çoğunluğu tarafından uygun görülmemi, kabul edilmemiştir, bu ABD’ye açık bir mesajdır” dedi.
- İHA
Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii’nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldırım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan Kudüs kararına ilişkin, “Kudüs kararı hakikaten tarihi bir karardır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda açık ara farkla ABD Başkanın tek taraflı aldığı, uluslararası hukuka, BM’nin daha önceki kararlarına tamamen ters olan bu karar, BM Genel Kuruluna üye ülkelerin büyük çoğunluğu tarafından uygun görülmemiş, kabul edilmemiştir, bu ABD’ye açık bir mesajdır. ‘Ben yaptım oldu anlayışının dünya düzeninde geçerli olmayacağı, güçlü olanın haklı değil, haklının güçlü olması gerektiği’ evrensel gerçeği Genel Kurul’da bir kez daha tecelli etmiştir. Ümit ederim ABD yönetimi alınan bu kararı doğru okur ve yanlış verdiği bu karardan bir an önce vazgeçer. Çünkü, İsrail, Filistin arasında yarım asıra varan bu anlaşmazlık büyük acılara sebep olmuş, artık bu acıların devam etmemesi gerekir. Bölgede, DEAŞ, PKK, PYD, El Nusra gibi örgütlerle mücadele ederken, yeni bir sorun alanının ortaya çıkarılması, insanlık, bölge için büyük bir felaketin başlangıcı olacaktır. Bu karar ümit ederim ki bu yanlıştan dönülmek için fırsat olur” ifadelerini kullandı.
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