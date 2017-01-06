Başbakan Yıldırım: Halkın iradesine başvurmak ihanet değildir

Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun ihanet açıklamasına ilişkin, "Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli'ye 'ihanet ediyorsun mu' demek istedi? Neye ihanet ediyor, Sayın Bahçeli? O halde biz de ihanet ediyoruz, Sayın Bahçeli ile beraber iki parti olarak bu değişikliği yaptık, fevkalade çirkin, fevkalade yakışıksız bir ifadedir. Anamuhalefet partisi genel başkanına hiç yakışmıyor. Halkın iradesine başvurmak, halkın kararına gitmek 'ihanet' diye nitelendirilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, Anayasa değişikliği teklifi oylamasına ilişkin de "Dedikoduyla amel olmaz. Bizim abdestimiz tam, namazımızdan da şüphemiz olmaz. Bizim grubumuz 316 imza vermiştir. 316 imzanın anlamı, 'Biz 316 AK Parti milletvekili olarak bu getirdiğimizin değişikliğin arkasındayız, evet oyunu vereceğiz' demektir. Bunun dışında ortaya atılan dedikodular, laflar tamamen değersizdir." dedi.