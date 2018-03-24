Başbakan Yıldırım: Fırat'ın batısında durun, doğusuna geçmeyin, böyle bir şey yok, terörün doğusu batısı olmaz Başbakan Yıldırım, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde konuştu. Başbakan Yıldırım, 'Fırat'ın batısında durun, doğusuna geçmeyin, böyle bir şey yok. Terörün doğusu batısı olmaz. Terör, bu topraklardan kökü kazınıncaya kadar, bir daha gelmeyinceye kadar bizim için hedeftir. Gereken ne ise onu da yapacağız. Kim varsa arkasında bildiğini yanına koymasın, bu kadar açık.' dedi.