Başbakan Yıldırım: Her olaydan sonra yeni bir kısaltılmış örgüt adı duyuyoruz, bunları yediğimizi zannetmesinler

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

15 TEMMUZ'DA NET VE ANLAMLI BİR ANLAYIŞ SERGİLEDİNİZ

Bağdat'a gerçekleştirdiğimiz ziyaretin arkasından burada Erbil'de sizlerle buluşmaktan memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Zat-ı alinizin 23-24 Ağustos'ta ülkemizi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ziyaretiniz çok önemliydi. O ziyaretle 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye karşı çok net ve anlamlı bir duruş sergilediniz.

TERÖRLE MÜCADELE VE EKONOMİK KONULARDA GÖRÜŞTÜK

Gazi Meclis'imizi ziyaret ettiniz. Türk Milleti ile dayanışmanızı gösterdiniz. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Tabii hem Bağdat'ta hem burada, Erbil'de çok güzel, faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimizin çerçevesi iki başlık altında toplanabilir. Bunlardan bir tanesi terörle ortak mücadele. İkincisi de ekonomik konularda yatırım konularında ve bölgenin huzura kavuşması konusunda daha fazla çalışmaktır.

ORTAK MESELEMİZ BÖLGENİN BAŞ BELASI TERÖRÜ BİTİRMEK

Özellikle terör bağlamında şunları ifade etmekte yarar var; hem DEAŞ terör örgütü, hem PKK, hem de FETÖ terör örgütü sadece Türkiye'nin meselesi değil; aynı zamanda bu bölgenin de, Irak'ın da, Suriye'nin de meselesidir. Bir yandan Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesi için sizin de içinde aktif olarak yer aldığınız Irak Merkezi Hükümeti Koalisyon Güçleri, bizim de verdiğimiz desteklerle bu operasyonlar büyüyor. Ama diğer yandan da biz Suriye'de de büyük bir oranda DEAŞ'a karşı Kuzey-Güney sınırlarımızda Fırat Kalkanı'yla bir operasyon sürdürüyoruz. Ortak hedefimiz bölgenin ve bütün insanlığın baş belası olan bu sapık örgütü kontrol altına almak, ortadan kaldırmaktır.

PKK'NIN ÜLKEMİZE YAPTIĞI SALDIRILAR ASLA KABUL EDİLEMEZ

Bu konuda uluslararası camia daha çok destek vermelidir. DEAŞ'ın Irak'ta yaptığı istilalar sonucu yerlerinden edilen insanlara siz büyük destek veriyorsunuz, onlara göz kulak oluyorsunuz. Aynı şekilde 300 bin civarında da Iraklı kardeşimizi biz kabul ettik. Onlara evimizi açtık. Diğer yandan PKK bölücü terör örgütüyle hem yurtiçinde hem de bu bölgede mücadelemiz sürüyor. PKK'nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği faaliyetler, saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak.

PYD'NİN SURİYE'DEKİ OLDU-BİTTİLERİNE ASLA RIZA GÖSTERMEYİZ

Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Bu bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda sizin de güvenlik meselenizdir. Irak'ın da merkezi hükümetin de aynı şekilde bir güvenlik meselesidir. O bakımdan burada müşterek bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupalı ve Amerikalı dostlarımıza da anlatıyoruz. Diğer yandan PYD'nin Suriye bölgesinde oldu-bittiler yapmasına asla rıza gösteremeyiz. Orada Arapları yerinden ettiler, ayrıca bir işgale girdiler. Adını ne kadar değiştirirse değiştirsin onların ne yaptıklarını biliyoruz. Bunlar PKK'dan türemiş, isim değiştirerek işin esasını değiştiremezsiniz.

HER GÜN KISALTILMIŞ ÖRGÜT İSMİ DUYUYORUZ BUNLARI YEMEYİZ

PKK eşittir PYD eşittir YPG. Artık o kadar çok örgüt adları çıkarıyorlar ki, her olaydan sonra yeni bir kısaltılmış örgüt adı duyuyoruz. Bunları yediğimizi zannetmesinler. Diğer yandan ekonomik konularda da bakanlarımız çalışmalarını yaptılar. Ekonomik konuları görüşmek üzere Ocak ayında bir komisyon kurulacak.

HASTALARIN TEDAVİSİ KONUSUNDA GEREKLİ DESTEĞİ VERİRİZ

Bu vesile ile Erbil'de bir İş Forumu gerçekleştirilecek. Ticaretin daha da arttırılması, ekonomik konulardaki sıkıntıların aşılması için gerekli tedbirleri alacaklar. Sağlık alanında da müşterek çalışmaları daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Tabii şu anda hastaların tedavisi konusunda gerekli desteği veriyoruz. Bunu daha da geliştirebiliriz. Burada bu tedaviler Türkiye'den gelecek uzmanlar marifetiyle yapılabilir.

FETÖ OKULLARIN KAPATILMASINDAN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDİYORUM

Enerji, taşımacılık, eğitim konularında da benzer çalışmaları yapacağız. Özellikle burada bulunan, Erbil'deki FETÖ okullarının kapatılması konusunda verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Bizim buradaki hassasiyetimiz çok açık; öğrenciler zarar görmesin ama onların sahibi, yöneticisi olan terör örgütü elamanlarının tasfiye edilmesi lazımdır.