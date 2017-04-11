Başbakan Yıldırım: Herkes Türkiye'ye, Erdoğan'a saldırıyor, çünkü Erdoğan söylenmesi gerekeni söylüyor

Başbakan Yıldırım İzmir'de esnaf buluşmasında konuşuyor.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye bugün helikopterini de yapıyor, İHA'sını da yapıyor.

İnşallah pazar günü sandığa gideceğiz, bütün vesayet odaklarını sandığa gömeceğiz.

Bugün Allah'a şükür savunma sanayisinde yüzde 24'ten yüzde 65 yerlilik oranına gelmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz.

Niye Türkiye'ye bu kadar saldırıyorlar düşündünüz mü? Herkes Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan söylenmesi gerekeni söylüyor. 'Bölgede Türkiye var, Türkiye'ye rağmen bölgede operasyon yapamazsınız' diyor. Türkiye bunu geçmişte söyleyemedi. Çünkü Türkiye'nin gerekli gücü yoktu. Kabiliyetleri sınırlıydı. Ama bugün Allah'a şükür savunma sanayisinde yüzde 24'ten yüzde 65 yerlilik oranına gelmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz.