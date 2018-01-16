Başbakan Yıldırım: HES'lerle cari açığı azaltacağız

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, "HES’ler cari açığımızın kapanması hususunda olumlu katkı sağlıyor. Enerji üretimimizi 2019 yılına kadar 110 milyar kilovatsaate çıkararak cari açığı azaltacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Enerjide dışa bağlı bir ülkeyiz. Sağlam, dengeli, sürdürülebilir bir enerji strateji hedefi ile yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız 2023 yılına kadar enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmak."